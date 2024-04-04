В Верхней Салде силовики выявили 7 уклонистов от воинского учёта из числа бывших мигрантов

Накануне, 3 апреля, в Верхней Салде прошёл рейд по выявлению мигрантов, недавно получивших российский паспорт и уклоняющихся от постановки на воинский учёт. В мероприятии участвовали сотрудники 58-го следственного отдела СК России совместно с представителями других силовых структур. Рейд проходил на территориях оптовых складов города. Как сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО, в ходе профилактического мероприятия было выявлено 7 уклонистов. Новоиспечённые граждане России были сопровождены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.

Подобные мероприятия с конца 2023 года регулярно проводятся по всей Свердловской области. В Нижнем Тагиле рейд состоялся 2 апреля. Среди 16 проверенных лиц было выявлено 2 уклониста.