В Нижнем Тагиле скончался водитель Daewoo Nexia, попавший в ДТП на проспекте Мира

В ночь на 29 апреля 2024 года в реанимации скончался 51-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, который попал в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент произошёл 26 апреля у дома № 34. По информации ГИБДД, при попытке разворота водитель Nexia не убедился в безопасности манёвра и не пропустил едущий в попутном направлении Galant. Водитель и пассажиры «японца» не пострадали, а вот мужчине за рулём Daewoo понадобилась медицинская помощь — он был госпитализирован. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

«Умер в больнице. Он в себя так и не пришёл, лежал в коме. Давление постоянно падало, а в последний день у него ещё и температура очень сильно поднялась. Похоронили его 2 мая. Не представляем, как без него теперь. Он навсегда останется рядом, в наших сердцах», — рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» сын погибшего.