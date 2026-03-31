В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС поймали пьяного водителя снегоуборочной машины

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения).

По версии следствия, в ночь на 1 февраля 2026 года обвиняемый, управляя погрузчиком LIUGONG, чистил улицу от снега на Тагилстрое. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён судом права управления сроком на 1,5 года.

В эту ночь обвиняемый был остановлен сотрудниками ДПС и отстранён от управления транспортным средством в связи с наличием у него признаков опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура района начала проверку в отношении работодателя, который поручил обвиняемому, лишённому права управления транспортными средствами, осуществлять уборку снега на территории города на погрузчике.