В Нижнем Тагиле два подростка сбросили приятеля с моста 

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц).

«По версии следствия, вечером 18 октября 2025 года на пешеходном мосту через реку Тагил двое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на своего знакомого. Подростки сбросили потерпевшего с высоты девяти метров в мелководье реки», — сообщает пресс-служба суда.

В результате падения пострадавший получил множественные травмы, включая переломы черепа, позвоночника и рёбер, а также тяжёлые повреждения внутренних органов.

Предварительное слушание по делу назначено на 16 апреля 2026 года. Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме в соответствии с требованиями законодательства о защите прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.