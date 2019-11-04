«Уральские пельмени» выиграли в шоу «Форт Боярд» почти полмиллиона рублей. Деньги направят в два уральских фонда — «Живи, малыш» и фонд олимпийского чемпиона Антона Шипулина

«Уральские пельмени» взяли штурмом игру «Форт Боярд», побороли свои страхи и выиграли 479 380 рублей. Эти деньги команда направит в тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» для помощи тяжелобольным детям с ДЦП и в фонд олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который занимается созданием детских площадок на территории детдомов.

Русская версия легендарного шоу «Форт Боярд» вернулась на экраны несколько недель назад. Перед командами стоит задача добыть ключи, чтобы добраться до сокровищ, и собрать слово-пароль. Выпуск с юмористами вышел в эфир накануне вечером на СТС. В состав команды вошли Сергей Исаев и его супруга Ирина, Максим Ярица, Сергей Ершов и Илана Юрьева.

«Пельмени» прошли комнату со змеями и колбу с насекомыми, водяной тоннель, прыжок с высоты и другие испытания, подготовленные организаторами шоу и ведущим — рок-музыкантом Сергеем Шнуровым. Например, Илане пришлось войти в комнату со змеями и скорпионами. В финале юмористы воспользовались заработанными подсказками (слова «Пушкин», «оскорбление» и «шпага») и разгадали ключевое слово «дуэль», выиграв почти полмиллиона рублей.

В фонде «Живи, малыш» сейчас решают, куда именно направят выигранные «Уральскими пельменями» деньги — 239 690 рублей. Возможно, они пойдут на годовую оплату бензина для бесплатного соцтакси для перевозки детей-инвалидов. Ранее артисты популярного шоу пожертвовали миллион рублей на покупку специально оборудованной машины в Екатеринбурге. Проблема транспортировки детей-инвалидов в Свердловской области сегодня, по словам представителей фонда «Живи, малыш», стоит крайне остро. Транспортная недоступность лишает многих из них возможности не только заниматься спортом, творчеством и образованием, но и добираться до медицинских учреждений. Чтобы воспользоваться бесплатным социальным такси, родным ребёнка-инвалида нужно лишь разово предоставить ряд документов в фонд «Живи, малыш».