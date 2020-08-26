«У меня было много времени и мало денег». Официант из Нижнего Тагила во время карантина проехал автостопом 40 городов

24-летний тагильчанин Игорь (фамилию он попросил не указывать. — Прим. ред.) во время пандемии коронавируса отправился путешествовать по стране автостопом. Парень работает официантом в одном из ресторанов Нижнего Тагила, автостоп-путешествия практикует с 18 лет. За семь лет он проехал 110 тысяч километров, но последняя поездка по стране оказалась одной из самых запоминающихся. Публикуем его монолог.

Когда нечем заняться — путешествуй

Я официант в одном из ресторанов, поэтому с марта у меня было много времени, но не очень много денег. В конце апреля ко мне приехал друг из Москвы, которого перевели на удалённую работу. Мы решили прокатиться до Приобья, а в итоге оказались за Полярным кругом, на Ямале. Съездить на север хотелось давно, но поскольку зимой там холодно, лучшим решением было съездить весной. Добирались до Ямала автостопом дней шесть. Там немного погуляли и поехали по домам.

На этом мои карантинные путешествия не закончились. После Ямала, где-то в конце мая, я поехал в сторону Волгограда к друзьям. Оттуда поехал в Калининград, потому что по акции сдуру купил туда из Ростова билет на самолёт за 800 рублей. Неделю катался по Калининградской области, Балтийскому морю. Вернулся домой.



Калининград



Во время пандемии каждую неделю я жил в ожидании, что меня вызовут на работу. Планировать путешествия было сложно, но карантин продляли и продляли в нашей области. Я посидел дома недельку, а потом решил с небольшой компанией друзей из разных городов махнуть на север. Мы взяли недорогие билеты до Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе, встретились там. Погода в начале июня была «чудесная» — 4–5 градусов! Мы передвигались на машинах, на паромах.

После Ненецкого автономного округа я побывал в Коми, а затем в Воркуте. Там погода за час могла поменяться раз шесть: снег, дождь, солнце. Как одеваться, было непонятно. В Екатеринбург вернулся через Ямал и Ханты-Мансийский автономный округ.

Магадан

После Оренбурга я покатался немного по Южному Уралу, потом вернулся домой. Но самое крутое путешествие у меня было впереди. Один хороший друг взял билет до Магадана за 13 тысяч рублей. Это очень дёшево с учётом того, что в обычное время один билет стоит десятки тысяч рублей. Я долго раздумывал, понимал, что сложно потянуть такую сумму. Но потом друг подтянул ещё знакомых, набралась компания.

Я говорю маме: «Если я сейчас не соберусь, то уже никогда туда не поеду». Это же Магадан, это далеко (из Москвы лететь 8 часов) и дорого. Мама говорит: «Я тебя редко поддерживаю в таких вопросах, но в этот раз поддержу — езжай». Так что я взял билет в одну сторону и полетел в Магадан. Мы с друзьями покатались по Колыме, посмотрели природу. Виды там очень красивые, разнообразные. Есть горы, реки, озёра, степи. Были на Охотском море. Видели медведя: проезжали мимо, он в реке пил в нескольких метрах от нас.

На севере у нас не было знакомых, не было плана, где ночевать. Пару раз нас водители сами приглашали к себе домой переночевать, несколько раз ночевали в машинах, в фурах. Бывало, что ночь проводили на трассе. Благо, с погодой повезло, было градусов 10–15, но комары, конечно, кусали. Если вы соберётесь в Магадан, берите с собой обязательно спрей от комаров. У нас на пятерых был один баллончик, и комары нас погрызли.

Карантин как формальность

В целом между автостопом во время пандемии и в обычное время нет никакой разницы. У нашей компании есть знакомые в разных городах страны, через которых всегда получается найти знакомых, у которых можно переночевать. Так что с ночлегом не было проблем, с питанием в принципе тоже: какие-то кафе работали навынос, можно было купить еду в магазине. Мы непритязательные, развлечение себе всегда найдём. Опять же, прогулки по городу никто не отменял.

Правда, был один момент, когда моё путешествие оказалось под угрозой. В Калининграде была серьёзная ситуация с коронавирусом, для всех прилетающих был обязателен двухнедельный карантин. Я сошёл с самолёта, и дальше транзитной зоны меня не пустили. Говорят, надо прописку иметь. Я провёл там часа четыре. В итоге мне специалисты Роспотребнадзора подсказали, что надо сделать фиктивную справку о том, что мне есть где провести карантин. Друзья сделали в фотошопе договор аренды квартиры на месяц. С этой бумажкой меня выпустили в город.

В Краснодаре мне тоже повезло. Туда я добирался поездом из Волгограда. И вот выхожу я на вокзале и вижу: стоит палатка, через которую проходят все пассажиры. Там температуру измеряли, документы проверяли. В очереди человек 200. На фига мне это надо, подумал я, обошёл вокзал вокруг и вышел в город. Не сложно было это сделать.

На вокзалах, в аэропортах всегда были стандартные вопросы: зачем едете, к кому едете? Как правило, даже документы не смотрели. Ты просто говоришь, что живёшь в этом городе, что приехал домой. Придумываешь адрес: условный Ленина, 2 — такой адрес есть в любом городе, и тебя пропускают. Это всё формальность.

Даже на футбол во время пандемии можно было попасть без проблем. Я болею за футбольный клуб ЦСКА, и когда возобновился чемпионат России, я решил съездить на игру в Грозный. Перед этим автостопом покатался по Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне. На стадион пропускали только 10% зрителей, а гостевых болельщиков вообще не пускали. Разными способами, через местных приезжие искали билеты. У меня были знакомые болельщики, они меня бесплатно провели в свой фан-сектор.

Про автостоп

Как говорит мой друг, чтобы объездить весь мир, нужно быть безработным официантом из Нижнего Тагила. В этом что-то есть. У меня ведь ни котёнка, ни ребёнка, меня особо ничего не держит.

Несколько лет назад во время автостопа я попал в аварию. К счастью, отделался царапинами, хотя машина была раздавлена всмятку. Бывало, что с нетрезвыми водителями ездил. Это страшно, но выхода у тебя нет, когда ночь, а ты стоишь на трассе и тебе нужно ехать. Но чаще всего водители попадаются доброжелательные, стараются накормить.

Я не сильно одобряю всё-таки женский автостоп, хотя знаю девчонок, которые любят такой вид путешествий. Но мне кажется, им лучше брать с собой хотя бы одного парня. Ситуации бывают разные в пути. Правда, когда водители меня спрашивают: «А ты не боишься так ездить?» — я у них спрашиваю в ответ: «А вы не боитесь меня брать?»

Я не могу представить, что заставило бы меня сейчас отказаться путешествовать автостопом. Это дёшево, интересно. Мне нравится общаться с людьми, я работаю официантом и могу найти подход к любому человеку. Всегда можно вежливо и грамотно объяснить ситуацию: что я тут делаю, зачем я здесь. Люди всегда понимающе относятся. Русские люди самые лучшие. Я катался по Европе, там вообще не такое отношение к автостопщикам.