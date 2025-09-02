Тагильские дзюдоистки завоевали золото и бронзу на всероссийском турнире в Красноярске

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Вероника Безденежных заняла первое место в весовой категории до 48 килограммов на всероссийских соревнованиях по дзюдо, которые прошли в Красноярске. Анастасия Созонова стала третьей в категории до 44 килограммов.

На татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина выступили юниоры и юниорки в возрасте до 21 года.

Вместе с золотой медалью Вероника Безденежных завоевала путёвку на первенство России, которое пройдёт в Краснодаре с 12 по 16 ноября.

Подготовили дзюдоисток тренеры Дмитрий Вернигор и Владислав Шелепов.