Свердловская ГИБДД запретила шествие к мемориалу жертвам политических репрессий

Управление ГИБДД по Свердловской области запретило шествие к мемориалу жертвам политических репрессий на Урале на 12-м километре Пермского тракта, запланированное на 5 августа, сообщила глава екатеринбургского отделения общества «Мемориал», соорганизатор шествия Анна Пастухова.

«Начальник отдела дорожно-патрульной службы ГИБДД Устинов наотрез отказался выделить машину сопровождения. Офицер заявил, что федеральные трассы находятся в ведении Росавтодора и шествие возможно только с согласия ведомства. Мы провели переговоры и с Автодором. Там отнеслись с пониманием к теме мероприятия, согласившись ограничить автомобильное движение на нужном отрезке трассы специальными указателями. Условие было только одно — ГИБДД выделит шествующим машину сопровождения. В ГИБДД тем не менее отказали и в этом варианте», — рассказала Пастухова.

По её словам, также в ГИБДД отказались давать машину сопровождения автобусам, которые выделили при участии Министерства общественной безопасности Свердловской области, чтобы хотя бы довезти участников несостоявшегося шествия до памятного места.

В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области отметили, что озвученные Пастуховой решения принимались «только в целях безопасности участников мероприятия».

«Управлением ГИБДД по Свердловской области были приняты меры для недопущения движения пешеходов по действующей трассе, что противоречит требованиям, предъявляемым к безопасности дорожного движения. В связи с этим для участников шествия выделен автобус, сопровождение которого экипажем ДПС не требуется», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Уральский меридиан»