В Нижнем Тагиле с 13 мая начнут остывать батареи

С 13 мая в Нижнем Тагиле начнётся поэтапное отключение отопления. Об этом говорится в постановлении администрации города, опубликованном сегодня на официальном сайте мэрии. Уточняется, что подача теплоносителя в системы отопления социально значимых объектов будет прекращена в последнюю очередь.

«Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов: подготовить магистральные и внутриквартальные тепловые сети, внутридомовые системы теплоснабжения для проведения гидропневмопромывки и гидроиспытаний в межотопительный период 2024 года», — сказано в постановлении.