Создатель клуба единоборств «Квазар» в Нижнем Тагиле Антон Шомин борется с владельцами здания, которые не почистили крышу от снега. Упавшие ледышки уже повредили два автомобиля спортсмена и продолжают угрожать жизни и здоровью детей и взрослых (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился создатель клуба единоборств «Квазар» Антон Шомин. По его словам, 14 февраля на его автомобиль ВАЗ-2114, припаркованный возле здания, в котором располагается клуб, на улице Трикотажников, 1, с крыши упала глыба льда и повредила дефлектор на капоте. Антон обратился к руководству ООО «Ява-НТ», ответственному за содержание здания. Там вину признали и якобы даже приобрели деталь на замену, но фактически её так и не передали. Через месяц, 13 марта, ещё одна глыба льда упала уже на второй автомобиль спортсмена — Ford Focus, нанеся ему серьёзные повреждения.

«Изначально организация согласилась оплатить ущерб. Однако, когда они узнали реальную сумму ремонта, их представитель по имени Павел “потерялся”. Он заявил, что не работает в этой организации и никогда там не работал, хотя до сих пор ежедневно приходит на своё рабочее место по этому адресу», — поделился Антон с АН «Между строк».

По словам Шомина, на объекте установлены камеры, направленные в том числе на парковку, где произошёл инцидент. Антон попросил записи с камер в качестве доказательства того, что глыба действительно упала на его автомобиль, но получить видео ему не удалось. Сотрудники компании «Ява-НТ», расположенной в здании, предложили обращаться к начальству, которое все попытки Антона связаться игнорирует до сих пор. Больше всего тагильчанин опасается, что падающий с крыши лёд может причинить вред не только припаркованным автомобилям, но и прохожим, в том числе и юным спортсменам, посещающим его клуб единоборств.

Чтобы наказать владельцев здания за халатность, которая может повлечь за собой страшные последствия, Антон решил обратиться в суд, о чём известил представителей «Ява-НТ». После этого компания разместила объявление о том, что проход через коридор здания для всех, кроме арендодателей, будет закрыт на неопределённый срок. Таким образом, спортсмены не смогут попасть на его тренировки. По мнению Антона, компания пошла на такие меры специально.

«Убедившись, что я намерен добиваться правды, они перешли к активным действиям. Чтобы создать мне проблемы, они начали “ставить палки в колёса” — с 1 апреля запретили вход моим клиентам через их коридор и лестничную группу. При этом мои подопечные — это дети, которые бесплатно приходят заниматься боксом. Фактически они перекрыли доступ к занятиям для юных спортсменов, пытаясь наказать меня через детский спорт за то, что я требую возмещения ущерба за разбитый автомобиль», — заявляет Антон Шомин.

Тагильчанин написал заявление в прокуратуру (имеется в распоряжении редакции), в котором попросил надзорное ведомство провести проверку деятельности компании «Ява-НТ» на предмет нарушения трудового и налогового законодательства. Он также указал на многочисленные нарушения, в том числе на ненадлежащее содержание здания и препятствование работе его спортклуба.

Заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко в беседе с журналистом АН «Между строк» сообщил, что по обращению Антона Шомина будет инициирована проверка, результаты которой будут сообщены заявителю по её окончании.

В отделе полиции № 17 Нижнего Тагила по заявлению Антона о неправомерном решении компании не пускать детей на тренировки также проводится проверка.