Символ Победы или трактор с пушкой? История легендарного танка Т-34, открывающего парад в Нижнем Тагиле (ФОТОРЕПОРТАЖ)

9 Мая парад Победы в Нижнем Тагиле по традиции откроет танк Т-34, ставший легендой Великой Отечественной войны и, по мнению историков, оказавший серьёзное влияние на её исход. Репортаж тагильского фотографа Дмитрия Часовитина, побывавшего на подготовке самого массового и надёжного танка Второй мировой войны в его нынешнем доме — Музее бронетанковой техники, — расскажет об истории боевой машины и о том, как она чувствует себя спустя 75 с лишним лет после схода с конвейера Уральского танкового завода.

Знакомую всем жителям Нижнего Тагила «тридцатьчетвёрку» начинают готовить в цехах «Уралвагонзавода» за две-три недели до Дня Победы. Механики заправляют её, обновляют аккумуляторные батареи, моют и красят. Затем на гусеничные ленты надевают асфальтоходы, чтобы танк не повредил дорожное покрытие городских улиц.

Многие считают, что этот танк ежегодно спускается с постамента на площади УВЗ, чтобы принять участие в праздничном шествии. Но краевед и автор АН «Между строк» Дмитрий Кужильный помог расставить точки над i в этом вопросе: уже много лет машина находится в Музее бронетанковой техники. В качестве памятника она служила с 1946 года, но в начале 2000-х её решили поберечь и на её место установили муляж, собранный из сохранившихся от прежнего производства деталей.

«Тридцатьчетвёрка», уже много лет открывающая в Нижнем Тагиле парад Победы, скорее всего, была выпущена после войны и боевого крещения не получила. Всего за время Великой Отечественной танковый завод в Нижнем Тагиле выпустил 25 266 единиц Т-34 трёх модификаций. Ещё раньше танк начали выпускать на Харьковском заводе № 183, который в 1941 году был эвакуирован на Урал. Знаменитую боевую машину с крепкой бронёй и серьёзными боевыми функциями разработал конструктор Михаил Кошкин.

Новый танк был быстрый, манёвренный и неприхотливый. По воспоминаниям танкистов-фронтовиков, Т-34 можно было заправлять и бензином, и соляркой, и даже самогоном. Починить машину можно было подручными средствами, к ней подходили детали от советской сельскохозяйственной техники. Некоторые так и называли «тридцатьчетвёрку» — трактор с пушкой.

Инженер планово-диспетчерского бюро «Уралвагонзавода» Василий Xолкин, полный кавалер ордена Славы, командир орудия Т-34, вспоминал, что управлять машиной было непросто, в ней не было гидравлики, а поворот рычага или выжимание педалей сейчас сравнили бы с силовым тренажёром. В танке не было никакой изоляции, поэтому при попадании снаряда весь экипаж получал контузию и другие ранения. А ещё Василий Холкин с его 190 сантиметрами роста вспоминал, что разогнуться в кабине танка было невозможно, поэтому время от времени приходилось останавливаться, вылезать из машины и разминать затёкшие ноги, руки, спину…

Несмотря на эти кажущиеся привыкшему к комфорту современному человеку недостатки, Т-34 был самым неубиваемым танком Второй мировой. Его уважали враги и союзники, а советские солдаты считали верным другом.