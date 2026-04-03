Шлакоблок или жизнь? После пожара с пострадавшим в доме № 118 на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле жильцы просят власти убрать заграждение на межквартальном проезде

В ночь на 1 апреля в доме № 118 на улице Пархоменко произошёл серьёзный пожар. В результате происшествия пострадал человек. Мужчина, отравившийся продуктами горения, был госпитализирован в токсикологический центр в состоянии средней тяжести. По словам местных жителей, ситуация могла бы не привести к столь серьёзным последствиям, если бы подъезд к дому оставался свободным для проезда автомобилей экстренных служб.

Как рассказала АН «Между строк» жительница дома Ирина, препятствие появилось недавно. Шлакоблок, установленный на дороге к дому, фактически перекрыл проезд не только для личного транспорта, но и для автомобилей МЧС и скорой помощи. Все началось ещё в прошлом году, когда жильцы соседнего дома № 122 отремонтировали прилегающий участок дороги во дворе, заасфальтировав его и установив полусферы для ограничения движения машин и сохранения нового покрытия.

Однако со временем полусферы были сдвинуты, и, как утверждают жильцы, управляющая компания «Красный Камень» решила усилить ограничение, установив шлакоблок. В результате проезд оказался перекрыт полностью, что, по словам очевидцев, и сыграло критическую роль во время пожара.

«В ночь на 1 апреля был пожар, скорая помощь даже не смогла подъехать к подъезду из-за двух пожарных машин. В итоге пострадал человек. Мы ранее ездили в МЧС и администрацию района, но тогда стояли только полусферы. Как только нам дали отписку МЧС, что они им не мешают, дом № 122 поставил шлакоблок. Управляющая компания дома № 122 утверждает, что всё сделано по закону. У нас уже руки опускаются», — делится Ирина.

В начале 2026 года по результатам проверки сотрудниками МЧС было вынесено решение, что бетонный блок, установленный на придомовой территории, не препятствует проезду пожарной техники. Таким образом, нарушения требований пожарной безопасности не нашли подтверждения, что следует из ответа начальника ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО Даниила Афанасьева (имеется в распоряжении редакции) на обращение жильцов. Сейчас тагильчанка планирует направить обращение на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также написала заявление в прокуратуру, однако неизвестно, удастся ли добиться решения проблемы.

«Соседка сказала, что в доме № 122 появился новый жилец и сразу стал главным по дому, и сделал всё это: и ремонт дороги, и шлакоблок поставили. Также он сказал, что у него подвязки в администрации, и его не победить», — рассказала женщина.

Как сообщила АН «Между строк» глава администрации Тагилстроевского района Оксана Першина, блок установлен управляющей компанией законно, в соответствии с протоколом. Для уточнения деталей она попросила обращаться к директору управляющей компании, которая отвечает за содержание придомовой территории дома № 122 на улице Пархоменко.

Журналист АН «Между строк» несколько раз в течение двух дней пытался связаться с руководителем управляющей компании «Красный Камень». Однако секретарь директора УК каждый раз заявляла, что начальства нет на месте.

В 11-й пожарно-спасательной части, сотрудники которой выезжали на пожар, журналисту пояснили, что за любой информацией о выезде нужно обращаться в ОНД и ПР Нижнего Тагила. После нескольких попыток что-то узнать у дознавателей, они посоветовали обратиться в диспетчерскую службу — мол, там подскажут, куда отправлять запрос. В диспетчерской службе МЧС, в свою очередь, уверенно направили обратно — в ОНД и ПР.

При очередной попытке получить комментарий у дознавателей выяснилось, что о проблемах с подъездом к дому они узнали от самого журналиста. Там же сообщили, что сейчас могут лишь назвать причину пожара — правда, она сейчас устанавливается.

Позднее, врио заместителя начальника пожарно-спасательной части № 11 Вячеслав Янгалачев связался с журналистом АН «Между строк» и сообщил, что проезду пожарных машин установленный шлакоблок не мешает.

«Я связался с начальником караула, который выезжал на пожар. Проезд был нормальный. Только сама дорога узкая, и выезжать потом было неудобно из-за припаркованных во дворе автомобилей. Я уже писал ответ местным жителям о том, что блок никак не влияет на проезд ко всем домам — этому и соседним. К любому дому можно подъехать со стороны улицы Пархоменко», — рассказал Вячеслав Янглачев.