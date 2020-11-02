Работает на УВЗ и поёт в электричках. Тагильчанин рассказал, как заработать 1000 рублей за одну песню и где ездят самые щедрые пассажиры

Нижнетагильские садоводы, которые часто ездят в электричках, знают гитариста Алексея Видинеева в лицо. Музыканту 57 лет, из них чуть больше 12 он выступает в пригородных вагонах. Алексей Алексеевич совмещает выступления с работой на «Уралвагонзаводе», там он работает монтёром пути.

— Почему начали выступать в электричках?

— Так как я хорошо играю на гитаре, меня заметил один товарищ. Мы с ним познакомились на улице: он сидел на лавочке с девчонками и играл на гитаре. Я к нему подошёл, мы разговорились, и я тоже сыграл. После мы сдружились и выяснилось, что он выступает в электричках, на улице и «китайском» рынке. Тогда он предложил мне выступать вместе, потому что играл-то он плохо, а я исполнял песни такие, что ему не сыграть. Планировалось, что я буду играть на гитаре, а петь будем мы вместе. Долго отказывался: то ли стеснялся, то ли стыдно мне было, но всё же согласился.

— Каким было ваше первое выступление? Расскажите о нём.

— Мы с этим парнем взяли песню «Пора-пора-порадуемся на своём веку», я разложил её на два голоса. И вот я играл и пел, было страшно и стыдно. Я смотрел в пол всё выступление. Но потом освоился, перестал стесняться — и вот играю до сих пор. Теперь выступаю сольно, потому что друг переехал.

— Где научились играть?

— Брат научил, когда я ещё в 7-м классе учился.

— Как договорились о выступлениях с РЖД?

— Не надо там договариваться. Просто оплачиваю проезд и играю.

— Самая большая сумма, которую вам давали за выступление?

— Мне один пассажир сказал в электричке, что если бы я исполнил такую-то песню, то он бы дал мне много денег. А я взял да и исполнил. Он достал из кошелька 1000 рублей и спросил, не мало ли. Я сказал, что нормально. Хотя можно было бы сказать, что мало… Не знаю, может быть, и больше дал бы денег (смеётся). Вот так вот, 1000 за одну песню.

— Играете для себя или для заработка?

— Для заработка.

— Кто самый щедрый в электричках?

— Точного ответа дать не могу. Бабушки обычно много не дают: 10 копеек кинут или рубль. Хотя, бывает, и 50 рублей дадут — всякие бабушки попадаются. Бывает, парнишка какой-нибудь сотню кинет, чего не ожидаешь. Всегда по-разному.

— Сколько вы в среднем зарабатываете за одно выступление?

— Неее, я об этом не буду говорить. Мало, скажем так.

— То есть прожить на эти деньги нельзя?

— Ну, летом ещё можно — в это время много народа. А зимой нет.

— Не думали уйти с УВЗ и зарабатывать именно на песнях?

— Ни в коем случае. Там хоть в случае болезни мне могут больничные оплатить. А на электричках такого нет.

— Бывало так, что никто не кинул денег?

— Да, конечно. Особенно когда людей в электричке мало. А когда народу много, всё равно кто-нибудь кинет. А бывает, что пять человек едет в вагоне, из них трое кинут по полтиннику. Никогда не знаешь, где выстрелит.

— Вы в основном поёте старый добрый шансон. Почему бы не попробовать спеть современных исполнителей вроде Басты, «Нервов»?

— Я пою песни, которые мне нравятся.

— Как реагируют люди на ваши выступления?

— В северном направлении очень хорошо, никто не жалуется. А в свердловском направлении некоторые недовольны. Говорят мне, что на работу надо идти. Они же не знают, что я и так работаю на УВЗ. Некоторым просто не нравится музыка, не хотят, чтобы я тут пел. Говорят мне уходить подальше и там петь. Раз в месяц обычно такое происходит, иногда два раза в месяц. Это только в свердловском направлении.

— Какие у нас люди? Скупые или щедрые, замкнутые или открытые?

— Заметил, что в Тагиле люди более-менее щедрые. А в Екатеринбурге, когда обратно едешь, народ не даёт денег вообще. Хотя вроде бы в Екатеринбурге у людей зарплаты побольше.

— Какие песни больше всего нравятся тагильчанам?

— «Любите девушки простых романтиков» группы «Браво», «Приходите в мой дом» Михаила Круга.

— Вы играете по расписанию или настроению?

— У нас между музыкантами распределено, кто когда ходит.

— Как изменился этот «бизнес» за 10 лет?

— Раньше расписание было хорошее, электричек было больше, вагонов было больше, музыкантов было больше. Гитаристов вообще не хватало, потому что электрички были 8-вагонные. Мы делили по четыре вагона. Народу было очень много. А сейчас четыре вагона и людей нет. Да и музыкантов осталось мало. Три с половиной человека — это уже много.

— Как вы совмещаете работу на УВЗ и выступления в электричках?

— Каждый день езжу с утра. Бывает, утром напишу бумажку, на полдня отгул возьму и еду на вокзал. В коллективе меня поддерживают, потому что я всегда всем занимаю деньги. У меня постоянно какая-то сумма денег есть на руках, вот они и одалживают.

— Были мысли перестать петь в электричках?

— Были мысли, надоедало, народу мало. Но пока могу — буду петь.