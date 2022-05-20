Представители промышленных предприятий и депутаты Нижнего Тагила выступили против федерального законопроекта о запрете использования иностранных валют при заключении контрактов 

Накануне, 18 мая, в Нижнем Тагиле прошло заседание Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», созданного в 2017 году для поддержки коммуникации представителей местных органов власти с федеральными. Участники встречи обсудили готовящиеся изменения статей Гражданского кодекса РФ, предлагающие запретить установление на территории России цены договора в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам.

Ранее законопроект «О внесении изменений в статьи 317 и 424 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разработала ФАС РФ в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Так, законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках.

Также законопроект предполагает изменить уже заключённые по проекту договоры в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

В Нижнем Тагиле обсуждение вопроса инициировала Торгово-промышленная палата. На заседании Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» законопроект не поддержал ни один из присутствующих. Сенатор Александр Высокинский отметил, что в сложившейся геополитической ситуации при рассмотрении инициативы о запрете использования курсов валют и биржевых индикативов в России в первую очередь необходимо акцентировать внимание на возможности стабилизации цен на металл внутри страны при заключении договоров, хотя бы на трёхмесячный период.

«Важно проработать механизм определения и фиксации цен при исполнении государственных контрактов, которые, как известно, закрываются после их полного исполнения. И оборотных средств у предприятий на оплату всех материалов по ценам на момент заключения контрактов к моменту завершения работ фактически нет. Также необходимо оставить возможность работы с валютой и биржевыми индикаторами для отечественных предприятий, уже являющихся конкурентоспособными на международных рынках и успешно работающих с зарубежными партнёрами. В силу чего внесение предлагаемых изменений в Гражданский кодекс РФ вряд ли может позитивно сказаться на финансовой устойчивости и конкурентоспособности производителей металла, а также в целом оздоравливающе повлиять на устойчивость российской экономики», — отметил Александр Высокинский.

Ответственный секретарь Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» Олег Герасимов отметил, что без проведения экономического анализа и обсуждения экономических последствий принятие законопроекта видится преждевременным.

«Сегодня любое необдуманное решение может привести к непоправимым последствиям для компаний, которые играют важную роль в российской и мировой экономике. Задача государства — помогать бизнесу сохранять активы и развиваться», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По мнению вице-президента, руководителя дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Дениса Новоженова, в нынешней ситуации на мировом рынке дополнительных мер регулирования предпринимательства государством нужно избегать. Топ-менеджер считает, что у предприятий должна оставаться возможность для саморегулирования.

«Вопрос, который мы обсуждаем, очень острый. Сегодня многие российские компании ощущают санкционное давление. В условиях ограничений очень важно сохранить наработанную за долгие годы эффективность и стабильность предприятий. Это помогают сделать долгосрочные договоры, которые мы заключаем в рыночных условиях. Используя валюту, закупаем оборудование и продолжаем реализовывать инвестпроекты. Принятие нового законопроекта повлечёт за собой сокращение сроков договоров, необходимость полной предоплаты за услуги и товары, антидемпинговые расследования, а где-то даже запрет экспорта. Поэтому решение о возможном принятии закона должно быть очень взвешенным», — отметил Денис Новоженов.

Предложение о том, чтобы не вносить изменения в Гражданский кодекс, будет направлено депутату Госдумы Павлу Крашенинникову, который является председателем Свердловского регионального отделения «Депутатской вертикали».