Правительство одобрило вхождение югоосетинских вооружённых сил в состав российских

Правительство РФ одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений вооружённых сил этой страны в состав российских вооружённых сил и представило его президенту для подписания, передаёт «Интерфакс».

Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что в ближайшее время его подпишет президент России.

«Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооружённых сил Республики Южная Осетия в состав вооружённых сил Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее, в начале марта, находившийся в Цхинвале начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией Олег Говорун сообщил, что в ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к Договору о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией, касающееся линии обороны. Он отметил, что документ проходит финальное согласование.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости