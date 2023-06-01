Полицейские Нижнего Тагила обнаружили оружейный арсенал в квартире у жителя Вагонки

Полицейские Нижнего Тагила нашли оружейный арсенал в квартире 53-летнего жителя Вагонки. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники оперативной группы в квартире на улице Зари изъяли 20 металлических клинков, обрезки металлических труб, металлические части ударно-спускового механизма, металлические пружины, спилы металлических трубок со следами нарезов, металлическую раму от ружья ИЖ, около сотни патронов светозвукового действия, гильзы, магазины, ствол калибра 4,5 мм, раму от пистолета, металлический обрезанный ствол и ряд других деталей.

Теперь ранее не судимый тагильчанин будет привлечён к уголовной ответственности по двум статьям: ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление и переделка огнестрельного оружия).

«Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, не состоящие на учёте в органах внутренних дел либо утраченные, похищенные или оставшиеся после смерти родственников, граждане могут сдать в территориальные отделы полиции по месту жительства. Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение», — отметили в полиции.

В МВД также напомнили, что незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.