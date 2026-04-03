Под Нижним Тагилом в ДТП погиб водитель питбайка (ВИДЕО)

2 апреля около 20:40 часов у дома № 15 по улице Тепличная в селе Николо-Павловское произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 40-летний водитель питбайка Kayo выбрал небезопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 35-летней женщины, следовавшей во встречном направлении.

В результате происшествия водитель питбайка с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу, где спустя несколько часов скончался.

Автоинспекторы установили, что погибший являлся жителем села Николо-Павловское и не имел права управления транспортными средствами. В момент ДТП мужчина находился без мотошлема. Состояние водителя в момент происшествия будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Водитель автомобиля ВАЗ — местная жительница, имеющая 17-летний стаж управления, ранее 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что женщина трезва. В ходе опроса она пояснила, что двигалась со скоростью около 40 км/ч, за 50 метров до поворота к дому на ее полосу выехал питбайк без включенных фар. Женщина предприняла попытку экстренного торможения, но избежать столкновения не удалось.

По факту ДТП проводится расследование для установления всех обстоятельств.