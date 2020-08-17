Почти 200 млн рублей получили предприниматели Горнозаводского округа после открытия центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле

«Когда в Нижнем Тагиле открылся центр “Мой бизнес”, то в Горнозаводском округе разорвалась информационная бомба. Теперь многие предприниматели знают, куда нужно ехать за дешёвыми деньгами, юридической и SMM-поддержкой», — отмечает Сергей Федореев. Именно он возглавил организацию, открывшуюся год назад в качестве филиала Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). За 12 месяцев специалисты центра помогли бизнесменам из Тагила и других городов ГЗО получить 126 займов на сумму почти 200 млн рублей, сохранить своё дело и выйти на новые рынки. О том, на какие цели предприниматели берут деньги в фонде, плюсах и минусах вебинаров, а также подготовке к соревнованиям по триатлону на «полужелезной» дистанции, читайте в интервью с Сергеем Федореевым.

— Самым востребованным видом поддержки в фонде всегда были дешёвые деньги. Расскажите, Сергей, доступнее ли стали займы для предпринимателей Горнозаводского округа после открытия центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле?

— Однозначно да. Например, если раньше предприниматели не могли получать заём под залог второго жилья в областном фонде, то теперь они могут это сделать через поручительство Нижнетагильского муниципального фонда. Год назад фонды объединили свои мощности и теперь работают как одно целое.

После открытия центра «Мой бизнес» мы выдали предпринимателям займы на сумму 191,6 млн рублей. Тагильский фонд выдал 4 поручительства для получения микрокредитов на общую сумму 11,5 млн рублей. В этом году показатели, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране, улучшились. По объёмам выданных займов за первую половину 2020 года мы уже сделали план прошлого года. И сейчас идём с опережением примерно на 150%. У нашей команды было желание привести в Нижний Тагил и вообще в Горнозаводской управленческий округ в два раза больше доступных средств. И мы сейчас идём как раз к этому.

— На что чаще берут деньги предприниматели из Нижнего Тагила и других уральских городов?

— Чаще деньги берут на пополнение оборотных средств. На втором месте — приобретение и ремонт помещений. На третьем — покупка оборудования и транспортных средств, прочие цели.

До пандемии коронавируса нашим основным инструментом являлся заём до 5 млн рублей. Другие продукты расширяли спектр наших возможностей, но были заточены под какие-то конкретные задачи и поэтому не были так востребованы. После того как вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса, в областном фонде разработали сразу несколько новых спецпродуктов. В частности, это займы «Антикризисный» и «Новый старт». Деньги выдаются на жизненно важные для компании вещи: заработную плату сотрудникам и арендную плату. По займу «Антикризисный» обеспечение не требуется. Поэтому они и оказались очень востребованы в период пандемии, когда многие кафе, магазины и фитнес-центры не могли работать.

— В последнее время в фонде набирает обороты спрос на такой вид поддержки, как бесплатная упаковка бизнеса во франшизу. Только этим летом заявки в СОФПП на данную процедуру подали 28 уральских предпринимателей. Есть ли среди них тагильчане?

— В Нижнем Тагиле на упаковку франшиз подали заявку 3 индивидуальных предпринимателя. Это Алла Волчкова (у неё салон красоты «Кристина»), Светлана Агеносова (Happy English) и Данил Моторин (фитнес-клуб «Телостроитель»). Заявки Волчковой и Моторина сейчас находятся на стадии аудита. Окончательные результаты по тому, кто будет бесплатно упакован во франшизу, объявят позже.

ИП Агеносова отказалась от участия, так как сам аудит платный, хотя об этом было написано в положении об отборе. Бесплатный аудит только для тех компаний, которые числятся в реестре социального предпринимательства.

— В этом году в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, появился новый вид налогоплательщиков — самозанятые. Аниматоры, фотографы, кондитеры, швеи и другие уральцы, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, могут выйти из тени и отчислять в налоговую всего от 4% до 6% дохода. Но они не спешат этого делать, почему?

— Всё дело в низкой культуре уплаты налогов в нашей стране. Раньше люди, которые сдают квартиры в аренду, говорили: «Вот если бы налог был не 13%, а, например, 6%, я бы его платил». Теперь по закону они могут платить всего 4%, но всё равно не все из них торопятся регистрироваться как самозанятые. Просто история с формированием культуры уплаты налогов — это не очень быстрый процесс, она может растянуться на целое поколение. Но это не значит, что никакие шаги в этом направлении делать не нужно.

Мы только в этом году провели около пяти мероприятий, где рассказывали, как зарегистрироваться и работать самозанятым, правильно платить налоги, воспользоваться вычетами. Сейчас общий информационный запрос снят. Следующие наши шаги будут направлены на популяризацию самозанятости среди молодёжи. Я считаю, это очень хороший инструмент для того, чтобы впервые попробовать себя в бизнесе. Нет административных излишеств, не нужно сдавать сложную налоговую отчётность. Всё делается через специальное приложение, всё очень просто.

К сожалению, многие самозанятые, в том числе те, которые занимаются организацией массовых мероприятий, из-за пандемии коронавируса остались этой весной без средств к существованию. Все они обращались в центр «Мой бизнес» за информационной поддержкой, спрашивали, что делать и как им теперь выживать. Ответом на эти запросы стало в числе прочего введение выплат до 5 тысяч рублей в месяц для самозанятых. Деньги небольшие, но и они в этот период оказались очень важны. Всего в Свердловской области самозанятые получили в качестве господдержки более 60 млн рублей.

Очень больно ситуация и с легализацией самозанятости, и с коронавирусом ударила в этом году по бьюти-индустрии. Многие люди теперь работают на дому. Обученные специалисты ушли из салонов, где «выращивались» годами, на квартиры. И это негативная тенденция.

— Как коронакризис повлиял на формат работы центра «Мой бизнес»? Что конкретно изменилось?

— Хочу отметить, что мы ни на один день не прекращали свою работу, несмотря на коронавирус. Как только ограничительные меры вступили в силу, мы сориентировались и организовали массу вебинаров по самым разным вопросам — кому и когда можно работать, можно ли вообще работать. Очень много было вопросов, связанных с трудовым законодательством, а также по правовым отношениям между арендодателем и арендаторами. В самом начале пандемии предпринимательское сообщество пребывало в сильной растерянности, и мы для них этот информационный вакуум смогли заполнить.

Коворкинг в центре пока не работает, мы этим, конечно, немного расстроены. По образовательным программам для предпринимателей вынуждены были уйти в онлайн. И скажу прямо: спикеры, которые были неплохи и хорошо взаимодействовали с аудиторией в офлайне, не очень «заходят» в онлайне. Нужно быть выдающимся человеком, чтобы удержать внимание аудитории, например, во время вебинара. Участник программы пошёл себе кофе налить — отвлёкся, взял плюшку — всё, вообще выпал из образовательного процесса. Кто-то позвонил — слетел Zoom на телефоне. Поэтому не все доживают до окончания курсов.

— До пандемии в центре «Мой бизнес» проходило множество интересных бизнес-движух, где предприниматели могли лично пообщаться с интересующими их экспертами, чиновниками, потенциальными партнёрами и инвесторами. Когда возобновятся такие массовые мероприятия?

— Мы рассчитываем на то, что с сентября всё-таки начнём проводить на площадях центра мероприятия. Готовы к соблюдению всех необходимых требований. У нас на ресепшене сидит специально обученный человек, который при помощи бесконтактного термометра «отстреливает» всех, кто приходит в центр. Используются антисептики и маски. Но крупных офлайновых мероприятий в этом году у нас уже точно не будет. Максимум, на что мы будем замахиваться, — обучение в группах до 20 человек с соблюдением всех требований.

— Есть информация, что с недавних пор центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле также отвечает за развитие предпринимательства и в Красноуральске. Это правда?

— Да, там сейчас работает муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Вообще Красноуральск не относится к Горнозаводскому округу, но в связи с тем, что он географически ближе к нам, чем к Северному округу, внутри областного фонда было принято решение передать его именно под наше управление.

Я думаю, сейчас работа в округе выстроена гораздо эффективнее, чем ранее. Для директоров муниципальных фондов (они есть также в Новоуральске, Невьянске, Верхней Салде и Кушве) сформированы KPI. Кроме того, мы сейчас тестируем новый формат работы в малых городах — через представителей без открытия муниципального фонда. Это человек с широкими полномочиями, который знает всю нашу продуктовую линейку. Он доводит полезную информацию до предпринимателей на конкретной территории, организует коммуникацию с нашими специалистами. Такой представитель уже работает у нас в Верхней Туре. В ближайшее время мы подберём представителя и для Кировграда.

Самая высокая предпринимательская активность сейчас наблюдается в Нижнем Тагиле, Верхней Салде и Красноуральске. Потому что там, где есть большие градообразующие предприятия и хороший потребительский спрос, бизнесу живётся легче. В Невьянске тоже неплохо развивается средний и малый бизнес. Но это связано с тем, что он находится недалеко от Екатеринбурга. Город вообще очень удобно расположен географически, стоит прямо на транспортной артерии.

— В августе проходило тестовое открытие бизнес-пространства «АртРезиденция» в Черноисточинске. Какое отношение к этому проекту имеет фонд поддержки предпринимательства и в чём его уникальность?

— Мы в этом году попали в программу обучения «100 городских лидеров», которую запустило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Идея создания «АртРезиденции» зародилась на акселераторе агротуристических проектов, который мы проводили в центре «Мой бизнес» вместе с туркластером «Гора Белая» ещё в 2019 году. А дальше всё пошло как по накатанной. У нас было буквально два дня для того, чтобы снять какой-то презентационный ролик будущего арт-пространства и поучаствовать в отборе АСИ, что мы, собственно, и сделали. С удивлением для себя обнаружили, что проект интересен не только нам.

Цель его проста — мы хотим приобщить активных и творческих людей из Горнозаводского округа к легализованному предпринимательству, научить их коллаборировать, а также монетизировать своё любимое дело. На площадку будут привлекаться и те уральцы, которые уже научились зарабатывать на творчестве, чтобы они поделились опытом с другими. Мы будем стараться постоянно поддерживать интерес к площадке за счёт проведения самых разных мероприятий. Мне, например, хотелось бы создать там свой локальный Everjazz, как в Екатеринбурге.

— Сергей, я знаю, что в сентябре вы примите участие в соревнованиях IRONSTAR на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег. Как проходит подготовка и не мешает ли она работе?

— Я ранее не очень регулярно занимался спортом, пока не включился в эту историю. Мне страшно, что меня ждёт в сентябре, поэтому я вынужден держать себя в рамках и постоянно заниматься. Сейчас хожу в фитнес-клуб «Халк» на персональные тренировки на кардио и на выносливость. Набегиваю, плаваю в водоёме, проезжаю десятки километров. Недавно, перед своим отпуском, я словил травму. Ехал на шоссейнике через железнодорожный переезд, и между двумя резиновыми плитами у меня заклинило колесо. Я перелетел через руль, сильно ушиб грудь и воткнулся лицом в асфальт. Две недели тренировочного процесса я потерял, но это не повлияло на моё желание испытать свои силы, физические и моральные, на прочность на IRONSTAR.

Вообще у меня физическая энергия всегда была в каком-то излишнем количестве. Это иногда мешает работе. От переизбытка хочется подпрыгнуть, куда-нибудь побежать или ещё что-то такое сделать. А теперь я лишний пар спускаю на тренировках и более вдумчиво, сосредоточенно работаю над текущими задачами.