Новая выставка музея-заповедника расскажет, как отдыхали жители Нижнего Тагила 100 лет назад

Сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» подготовили новый выставочный проект о досуге тагильчан в конце XIX — начале XX века. Новая экспозиция расскажет о том, как проводили свободное время жители Нижнетагильского посёлка, какую музыку слушали, где собирались на танцы.

«Понятие досуга впервые появилось в России в пореформенный период, когда появился вольнонаёмный труд. Нижнетагильский посёлок в последней четверти XIX века был крупнейшим на Урале промышленным центром как по объёмам производства, так и по численности населения. К концу XIX века здесь проживали около 32 тысяч человек. С внедрением новых производственных технологий на Нижнетагильских заводах наблюдается улучшение условий труда рабочих, сокращение продолжительности рабочего времени, рост образовательного уровня и заработной платы квалифицированных рабочих. В обществе в целом складывалось понимание организации досуга для широких слоёв населения. Большой вклад в его организацию внесли представители тагильской интеллигенции и купечества», — говорят создатели выставки.

По инициативе служащих Нижнетагильского заводоуправления в 1862 году был создан Заводской любительский театр, в 1891 году учреждён «Горнозаводской музеум Нижнетагильских и Луньевских заводов», в 1901-м организован духовой оркестр, в 1902-м появился Выйский народный театр, а в 1910-м в кинотеатре «Иллюзия» купца Хлопотова прошёл первый киносеанс.

Представители тагильской интеллигенции и купечества любили посещать культурные заведения, занимались спортом, танцами и музыкой, устраивали променады на свежем воздухе, ужинали в кафе или трактирах. Мужчины проводили время на охоте и рыбалке, женщины занимались рукоделием.

Учащаяся молодёжь принимала участие в школьных хоровых, танцевальных и спортивных кружках. Молодые рабочие посещали клубы, избы-читальни, в зимнее время устраивали вечёрки. Летом парни и девушки, собираясь на поляне возле дома, играли, пели, танцевали. Самым распространённым танцем была кадриль.

На выставке «Досуг тагильчан конца XIX — начала XX века» (6+) представлены документы, фотографии, открытки и визитки, одежда, предметы мебели, музыкальные инструменты, книги и журналы, спортивный инвентарь, детские игрушки, предметы домашнего обихода. Музейщики воссоздали фрагменты интерьера фотоателье, купеческой гостиной, домашней библиотеки, праздничного стола.

Экспозиция будет работать в выставочных залах музея-заповедника (проспект Ленина, 1) до конца мая 2021 года.