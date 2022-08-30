Нижнетагильская филармония представила своего нового дирижёра из Екатеринбурга 

В Нижнетагильской филармонии в новом сезоне появится новый дирижёр. Руководить оркестром «Демидов-камерата» будет Роман Аранбицкий из Екатеринбурга. Он уже работал с тагильскими музыкантами в 2019 году над концертной программой «Viva opera!» (12+) — тогда на сцене в Нижнем Тагиле состоялся дебют Романа как симфонического дирижёра.

Как рассказали «Афише МС» в филармонии, музыкантов очень воодушевила работа с новым дирижёром. В ближайшее время коллектив будет решать вопросы по репертуару нового и последующих сезонов.

«Главное, наверное, сохранить то лучшее, что есть, и реализовать намеченное направление работы и развития оркестра — то, что он всё больше вырастает до размеров симфонического, что расширяются репертуарные и жанровые возможности. Я могу однозначно сказать, что мне очень нравится и приятно работать с оркестром. Репетиции проходят в хорошем рабочем, доброжелательном ключе», — говорит Роман.

По первому образованию Роман — пианист. Также он получил дирижёрско-хоровое образование в консерватории, проходил ассистентуру-стажировку. Свой профессиональный путь музыкант начинал в Екатеринбургском театре оперы и балета — как артист хора и как руководитель детского хора, затем работал в должности главного хормейстера симфонического хора филармонии, созданного в 2008 году. Роман Аранбицкий живёт в Екатеринбурге и преподаёт в консерватории на кафедре хорового дирижирования.

«На данный момент последняя веха в оркестровой биографии — это приглашение сюда. Я продолжаю преподавать в консерватории как хоровой дирижёр, как оркестровый тоже — на двух кафедрах преподаю дирижирование. Мой основной оркестр теперь в Нижнем Тагиле. Три дня в неделю я буду проводить здесь», — делится Роман Аранбицкий.

Увидеть нового дирижёра «Демидов-камерата» в работе слушатели филармонии смогут на гала-концерте в День музыки, 1 октября.