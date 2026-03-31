«Никогда такого не видели». Жители Вагонки сообщили о густом чёрном дыме из трубы ТЭЦ УВЗ 

В редакцию АН «Между строк» обратились наши читатели, которые сегодня видели густой чёрный дым из трубы ТЭЦ УВЗ.

«Сегодня утром, примерно в 10:00, на Вагонке, было видно, как густой чёрный дым идёт из трубы ТЭЦ УВЗ. Мы много лет здесь живём и никогда такого не видели. Зимой видно, как из трубы идёт белый пар, а летом и пара не видно. Но чёрного дыма ни разу не было. Возможно была какая-то авария», — рассказали АН «Между строк» очевидцы.

Тагильчане выразили обеспеченность по поводу увиденного и попросили узнать, в чём дело. Редакция направила официальный запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода» с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Предприятие работает в штатном режиме. Слухи и фейки мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе предприятия.