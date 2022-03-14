«Накрылся весь сектор русского фриланса». Как бизнес и самозанятые Нижнего Тагила выживают в условиях западных санкций 

Непростые времена настали для малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Из-за ситуации на Украине Россию покинули многие зарубежные компании, а это негативно сказалось — и ещё скажется — на бизнесе, связанном с поставками товаров и комплектующих из Европы и США. Кроме того, страны, которые не вошли в список недружественных России, сильно завышают цены в отсутствие конкуренции. Свою роль играют и рост курса доллара и евро, а также удорожание топлива и логистики. Редактор АН «Между строк» Екатерина Баранова пообщалась с предпринимателями Нижнего Тагила о том, как они планируют выживать в непростых экономических условиях.

Разговаривая с тагильскими предпринимателями, понимаешь, что раньше остальных дыхание западных санкций ощутили на себе бизнесы, связанные с поставками сырья из-за границы. Это компании из разных сфер — от торговли до медицинских услуг.

«Разумеется, при сохранении санкций структура услуг поменяется. Но пока неясно, насколько изменится их стоимость, — рассказали АН “Между строк” в медицинском центре “Консул”. — Проблема в том, что детали оборудования, изготовленного в Европе и США, при ремонте нельзя заменить азиатскими аналогами. Мы рассчитываем на то, что в короткие сроки рынок переориентируется на крупных производителей расходных материалов и оборудования из стран Азии, а в идеале — на отмену санкций».

По словам Андрея Епифанова, руководителя компании Notami, специализирующейся на розничной и оптовой продаже акустического оборудования и музыкальных инструментов, не более 30% всего ассортимента родом из России. Большая же часть товара поставляется из стран Европы и Азии, а также США.

«Магазин — это небольшая часть нашей работы. Мы также занимаемся поставками музыкальных инструментов и акустического оборудования учреждениям культуры. Со многими договоры на поставки были заключены ещё в прошлом году, по старым ценам, а теперь цены меняются ежедневно. Мы сейчас обсуждаем с нашими партнёрами возможные варианты решения данной проблемы. Отмечу, что у наших поставщиков — зарубежных брендов — желание работать с российскими компания есть, но как сотрудничать в сегодняшних условиях, пока непонятно. Плюс дорожает логистика из-за повышения цен на топливо», — говорит Андрей Епифанов.

«К сожалению, ситуация уже повлияла на нашу работу. Я не люблю транспортные доставки и получаю цветы только самолётами, чтобы наших покупателей радовали самые свежие цветочки. Что будет дальше — не знаю, пока ведём переговоры с поставщиками. Возможно, какое-то время цветов не будет в продаже. Нам придётся обходиться плантациями российских производителей. Возможно, будем доставлять цветы через посредников из закрытых стран. Повлияет ли это на цену товаров, пока не могу сказать», — говорит собственница цветочного салона «Дивная роза» Гулия Заболотная.

Пострадали от санкций Запада и самозанятые фрилансеры. Дизайнер Елена Бакшаева на протяжении нескольких лет сотрудничала с международным интернет-магазином изделий ручной работы Etsy. За последние дни, по её словам, около 50 тысяч продавцов со всей России, которые были представлены на этой площадке, остались без работы.

«Я самозанятая. На Etsy продавала за границу детские постеры и интерьерные наклейки. Сегодня я осталась без работы. Сначала были отменены денежные переводы PayPal, потом сайт прислал письмо, в котором сообщалось, что все русские магазины заблокированы до неопределённого времени. Я даже заказы не успела доделать. Накрылся весь сектор русского фриланса, так как многие работали на зарубежных площадках. Да, можно попробовать выходить на российский рынок, у нас есть Ozon и Wildberries, может быть, они придумают вариант размещения на их площадках таких мастеров, как я, у кого не масс-маркет, а штучное производство. С другой стороны, я не думаю, что сейчас в России люди готовы покупать красоту, декор, игрушки и прочее — есть проблемы понасущнее».

В состоянии турбулентности находятся и более крупные предприятия со своим производством. В компании «Нижнетагильский холодильник», производящей мороженое, отметили, что пока работают с ранее закупленным сырьём, а что будет дальше — неизвестно.

«Ситуация неопределённая. Мы видим повышение цен на сахар, упаковку. Некоторые поставщики приостановили поставки, потому что не понимают, по какой цене им продавать сырьё. У нас недостатка в сырье пока нет, предприятие работает, выпускает продукцию», — сообщили в компании.

«Экономические изменения в своей деятельности мы ощутили буквально мгновенно. Часть поставщиков перешла в стоп-режим — ничего не отгружают и не называют цен. Те, кто готовы к отгрузкам, считают стоимость материалов по текущему курсу валюты и работают только по стопроцентной предоплате. Здесь важно понимать, что не менее 70% того, что мы используем в своём производстве, зависит от курса рубля к доллару или евро. Речь не только об экспортируемых товарах. Даже если производство, к примеру композитных панелей, расположено в России, часть сырья, оборудование и запчасти экспортируются. На сегодняшний день мы пытаемся актуализировать наши прайс-листы. Это довольно трудно сделать, так как цена на материал меняется несколько раз в день. Уже сейчас можно точно сказать, что вывески и рекламные конструкции подорожали не менее чем на 30%. В ближайшие дни перед нами стоят задачи выполнить ранее взятые на себя обязательства, найти компромисс с дебиторами, оптимизировать текущие проекты в соответствии с реальной рыночной ситуацией», — делится директор рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов.

Но есть среди тагильских предпринимателей и оптимисты, которые считают, что кризис — время для развития и новых проектов.

«Интересное время проживаем, когда сложно что-то спланировать, — говорит Иван Ураков, создатель бренда одежды Kanoa. — Однако мы ещё до ухудшения ситуации решили дооснастить наш цех, успели закупить оборудование по старым ценам, потому что завтра, по прогнозам, курс будет ещё выше. Мы не планируем выживать, в планах забрать освободившуюся после ухода зарубежных брендов долю рынка. Для нас кризис — это время роста. Думаю, сейчас на рынке появится много классных профессионалов, которые раньше шили одежду дома, а теперь из-за страхов в голове пойдут искать стабильное место работы. Покупатели же не должны почувствовать большой разницы, просто вместо заграничного бренда они будут покупать отечественный бренд по цене заграничного».

Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле и представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев также отмечает, что паники среди тагильских бизнесменов сегодня нет: