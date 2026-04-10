На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для оперативного оповещения о мошенничестве

На портале «Госуслуги» появится функция «красной кнопки» для того, чтобы человек, пострадавший от действий мошенников, мог оперативно сообщить о происшествии во все необходимые ведомства и организации. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас у нас готовится второй пакет мер. В первом чтении законопроект принят, готовим поправки ко второму чтению. Здесь из ключевого я, наверное, озвучу, что мы хотим на портале “Госуслуги” сделать так называемый сервис с “красной кнопкой” — когда гражданин понимает, что его обманули. Проблема в чём? Что он разговаривает, прекратил разговор и тут понимает, что его обманули. Куда бежать? Идти писать заявление или куда-то обращаться? Это время, которое как раз играет в пользу мошенников. И мы как раз набор таких мер сейчас предлагаем: нажатие “красной кнопки” на “Госуслугах”, чтобы сразу все понимали, включая банки и операторов связи, что сработал мошенник», — отметил Дмитрий Григоренко.

По его словам, в 2025 году динамика преступлений в сфере кибермошенничества пошла на снижение — показатели упали на 12%. Также сократился и средний размер ущерба гражданам — на 7%. Самозапрет на получение кредитов и займов через «Госуслуги» установили 26 млн россиян, на оформление SIM-карт —1,5 млн граждан.