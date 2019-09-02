«Мы это сделали!» Новая школа № 100 впервые открыла двери для учеников в Нижнем Тагиле

Сегодня в микрорайоне Муринские пруды состоялось торжественное открытие только что построенной школы № 100. Поздравить учеников, их родителей и педагогов с Днём знаний приехали чиновники из области и глава города Владислав Пинаев.

Задолго до начала торжественной линейки у школы было людно. Дети бегали по современному футбольному полю с искусственным покрытием, которое служило на празднике сценой. А родители успевали фотографировать и своих детей, и новое красивое здание.

«Сегодня большой праздник не только для детей, но и для родителей, — говорит Олег Мекко, отец третьеклассника Марка и первоклашки Антона. — Записывались по месту жительства, очень рады, что попали именно в новую школу. Нам нравится, что здесь есть современные компьютерные классы, отличные условия для занятий физкультурой. Старшему очень нравится стадион, а младший заинтересован в занятиях в театральной студии. Думаю, запишем детей и в другие кружки, школа-то большая, есть из чего выбирать».

Преподаватель ораторского мастерства Светлана Загс сегодня провожала в 1 «А» класс дочь Веронику. Семья заранее переехала на Муринские пруды, чтобы попасть именно в новую школу.

«Мы идём в первый класс 100-й школы, чему несказанно рады. Я думаю, глупо идти в другую школу Свердловской области, если в твоём городе появилось такое учреждение. Для меня важно, что оно новое. Некоторые говорят, что есть минусы в том, что школа новая, мол, учебный процесс ещё не налажен… Я вижу в этом только плюсы: в новой школе будет интересно не только школьникам, но и учителям», — говорит Светлана.

Самый первый звонок, который прозвучал в новой школе № 100, подали молодой педагог технологии Алексей Елистратов и первоклассница Полина. Сегодня у девочки день рождения — с двойным праздником девочку поздравил мэр Владислав Пинаев, вручивший имениннице большого плюшевого медведя.

«Никто не верил, что школа распахнёт двери 1 сентября. Но сегодня я с уверенностью могу сказать: мы сделали это! Эта школа появилась потому, что в её строительстве принимал участие слаженный и дружный коллектив, — заявил мэр Владислав Пинаев. — Дорогие ребята, уважаемые учителя, в Нижнем Тагиле начинается новая эпоха. Более 25 лет ни одной новой школы в городе не строилось. Я очень надеюсь, что это не последняя школа. Очень здорово, что юные тагильчане в День знаний войдут в новое здание, которое по праву можно считать школой XXI века. Школа уникальная, здесь есть своя изостудия, великолепный актовый зал, вы это всё увидите, когда зайдёте внутрь. Дерзайте, учитесь и прославляйте город».

Владислав Пинаев отметил, что амбициозный проект не был бы реализован без поддержи губернатора Евгения Куйвашева. Также глава города поблагодарил министра образования и молодёжной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, директора департамента государственного строительного и жилищного надзора Алексея Россолова, министра строительства Михаила Волкова. Руководителю компании-застройщика «Уралинжиниринг» Виталию Ветрову мэр вручил благодарственное письмо.

«Разрешите от Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области поздравить вас с открытием новой школы в Нижнем Тагиле. Дорогие коллеги, дети, вы сегодня начинаете писать историю школы номер 100. Есть много рейтингов, и все пытаются в них попасть, а вы сразу попали в сотку лучших. С праздником!» — поприветствовала учеников и педагогов первый замминистра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва.

Сегодня порог новой школы переступили 1169 учеников, что позволило разгрузить гальянские школы № 40 и 69, которые работали в две смены. Также новое образовательное учреждение побило рекорд по количеству первоклассников — 200 человек будут учиться в восьми первых классах. Это достижение для современных тагильких школ, которое повторять не планируется, ведь учреждение рассчитано на пять классов в параллели, рассказал его директор Дмитрий Язовских.

«Удалось, может быть, не всё, успокаиваться ещё рано, но то, что мы планировали сделать, сделали. Главное, что в нас поверили родители 1169 учеников, которые пришли сегодня. День знаний для такого количества ребят состоялся», — отметил Дмитрий Язовских.

По его словам, в школе будет трудиться коллектив настоящих профессионалов, людей, которые хотят работать с детьми по современным технологиям. Учить ребят будут 85 учителей, девять из них — специалисты младше 26 лет. Средний возраст педагогов составил 37 лет.

Для учителя физкультуры начальной школы Анастасии Семешко сегодня состоялся первый профессиональный День знаний. Молодой специалист закончила педколледж летом этого года.

«В этом году я пробую себя в роли учителя, очень волнительно, что мне доверили свой класс, — признаётся Анастасия Семешко. — Мне много рассказывали про эту школу, мой научный руководитель порекомендовала подать резюме сюда. Я прошла собеседование, и вот я здесь. Школа очень большая, нам, учителям, самим всё интересно. Здесь созданы все условия для детей, все спортивные залы оборудованы очень хорошо».

«До армии я работал в 4-й школе, а когда вернулся, подал заявление в самую крупную, самую современную. Здесь много детей, много работы. С детьми буду заниматься в двух мастерских — столярной и слесарной. В них есть станки с компьютерным управлением, что большая редкость не только для школ, но даже для некоторых вузов. Здесь будет интересно работать, я в этом даже не сомневаюсь», — говорит другой молодой педагог, 24-летний учитель технологии для мальчиков Алексей Елистратов.

В первую неделю учебного года учеников новой школы ждут внеклассные занятия, походы, экскурсии и квест, который познакомит ребят со зданием образовательного учреждения и поможет ориентироваться в огромном пространстве.

Как рассказал АН «Между строк» директор школы Дмитрий Язовских, в скором времени учреждение подпишет соглашение о сотрудничестве с Нижнетагильским драматическим театром. По этому соглашению артисты будут проводить занятия по гриму и актёрскому мастерству для детей, а также выступать на сцене актового зала со спектаклями.