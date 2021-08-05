Мошенники выманили у тагильчан 12 млн рублей с начала года. Вернуть смогли только 4 млн

Проблема с мошенничеством в социальных сетях и при помощи телефонных звонков остаётся самой актуальной в Нижнем Тагиле на данный момент. Сегодня на пресс-конференции об этом рассказал начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.

«Вы знаете, у нас непростой город. Но сейчас Тагил — один из самых безопасных городов. Я помню, что было пять лет назад, и нам есть с чем сравнивать. Но проблему использования IТ- технологий мошенниками правоохранительные органы не могут решить окончательно. На мой телефон тоже неоднократно поступали звонки от мошенников, и говорят они всегда очень убедительно», — отметил Ибрагим Абдулкадыров.

С начала года в Нижнем Тагиле зафиксировано около 400 эпизодов разного рода мошенничества. Сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, составляет более 12 млн рублей. Всего из этой суммы было возвращено около 4 млн рублей.

Чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками служб безопасности банков и их филиалов, отметил врио заместителя начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Вадим Саматов. Помимо этого, злоумышленники обманывают людей в социальных сетях и на сайте «Авито». Также уголовные дела заводят, когда мошенники просят сообщить данные для входа в онлайн-банк.

Правоохранители советуют не вступать в разговор, сбрасывать звонок, а затем перезванивать в банк или полицию. Все персональные данные, которые обычно просят продиктовать мошенники, уже есть у всех организаций, в которых были открыты счета.

В отделе уголовного розыска нижнетагильской полиции были созданы специализированные подразделения для того, чтобы более эффективно расследовать дела о мошенничестве в интернете. Сотрудники Нижнетагильской полиции прошли специальное обучение в Москве.

Практикующий психолог Алёна Коротких отмечает, что, согласно статистике, на уловки мошенников попадаются пожилые люди. Но это не всегда так.