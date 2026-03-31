Многодетный отец из Серова спасён благодаря уникальному вмешательству кардиологов из Нижнего Тагила

В Городской больнице № 4 Нижнего Тагила успешно проведена сложная операция по спасению жителя Серова, у которого диагностирована редкая врождённая патология сердца. В результате критического состояния, вызванного аномалией строения органа, сердце мужчины трижды останавливалось за ночь.

Особенность патологии заключается в том, что единственный желудочек сердца выполняет функции двух камер, что приводит к смешению венозной и артериальной крови, недостатку кислорода в организме и чрезмерной нагрузке на сосуды. Даже кратковременное нарушение ритма может вызвать остановку кровообращения.

Для стабилизации состояния пациента и обеспечения его возможности вести полноценную жизнь было принято решение об установке кардиостимулятора. Операция проводилась по индивидуальному алгоритму с учётом уникальной анатомии сердца.

«Я думал только о детях, младшему всего три года. Нужно жить дальше. Ради семьи согласился на срочное вмешательство», — рассказал пациент.

Хирургическую бригаду возглавил заведующий кардиохирургическим отделением Владимир Родионов. В команду также вошли сердечно-сосудистые хирурги Александра Должикова и Хушбахтджон Имсатов, а также операционная медсестра Марина Зевахина. Операция заняла около 40 минут и прошла успешно.

«Сердце с другой анатомией, и протокол вмешательства фактически формируется индивидуально. Речь шла о нестандартной навигации и точечной настройке имплантата», — пояснили кардиохирурги.

Процедура проводилась под рентген-контролем. Через небольшой разрез в подключичной области был сформирован «карман» для установки кардиостимулятора. Затем электроды были проведены по сосудам и зафиксированы с учётом анатомических особенностей пациента.

Александра Должикова отметила, что кардиостимулятор стал не только устройством для регуляции ритма, но и частью новой функциональной схемы сердца, которое изначально работает на пределе возможностей.

После установки кардиостимулятора состояние пациента стабилизировалось, и он вернулся домой к семье.

Главный врач Городской больницы № 4 Константин Аникин подчеркнул, что такие сложные операции стали возможны благодаря системной работе Регионального центра сердца и сосудов, который ежегодно проводит около тысячи имплантаций кардиостимуляторов. Оснащение, предоставленное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», позволяет эффективно помогать пациентам с тяжёлыми и редкими врождёнными заболеваниями. Ключевым фактором успеха является команда специалистов и накопленный опыт, которые позволяют быстро и точно действовать даже в нестандартных ситуациях.