«Город должен развиваться!» Руководитель коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов — о своём месте силы, о том, как важны для Нижнего Тагила градообразующие предприятия и на что пойдёт рекордный бюджет города

Династия Беркутовых — легенда, золотой фонд Нижнего Тагила. Трудно предположить, что кто-то из тагильчан ни разу не слышал эту фамилию. Общий стаж работы представителей семьи на коксохимическом заводе — 200 лет, а на руководящих должностях — почти полвека.

Никита Александрович достойно продолжил дело отца: прошёл путь от помощника мастера коксового цеха до начальника производства. Его стаж работы на коксохиме составляет почти 40 лет, из них большая часть — 26 лет — в должности главного инженера и руководителя производства.

Удостоен звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила», лауреат премии им. Черепановых.

— Никита Александрович, у вас нет ощущения, что переросли масштабы города? Не было ли соблазна применить свой огромный опыт и знания где-то «повыше»?

— Для меня Нижний Тагил сакрален. Это моё место силы, если хотите. Здесь хорошо, уютно. Тут есть всё, что мне нужно: работа, родные люди, лес, речка, наш Уральский хребет. Ничего другого мне не надо: ни Москвы с её суетой, ни Екатеринбурга. Считаю, что работа в городской думе не менее важна, чем в столице. Да, нужны основополагающие законы, но реализовывать-то их надо здесь. Я живу и работаю для людей, которых знаю, которыми дорожу, и очень хочу, чтобы проблем в их жизни стало как можно меньше.

— Вас сравнивали с отцом?

— Конечно, кавалер ордена Ленина, он проработал на руководящих должностях коксохима 21 год. Сначала сравнивали внешне: похож — не похож. Конечно, похож. Умная голова, усы, волос мало. Высокий лоб (улыбается). А потом сравнивали по делам, по хватке, по принятым решениям.

Для меня всегда было важно мнение отца. Он мне говорил: сначала надо напахаться, потом в начальники идти. Я так и сделал. И всегда понимал, что мне надо работать так, чтобы не подвести отца.

— Защита кандидатской диссертации тоже для отца?

— Нет, там другая история. Но я очень правильно сделал, что защитился. И дело тут не в учёной степени. В процессе работы над диссертацией необходимо было изучить огромное количество литературы, многое обсудить, проанализировать. Опытно-производственные работы проводили на наших площадках. Это помогло и производство улучшить, и выбросы уменьшить, и дисциплину повысить.

— А как это сказалось на качестве вашей продукции?

— Мы очень серьёзно относимся к качеству нашего кокса. Изучаем уголь, который появляется на рынке, оцениваем его индивидуальную ценность. Сотрудничаем с Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом — там очень сильная лаборатория. В результате делаем кокс, лучший в России по качественным показателям.

— У вас всё получается на пять с плюсом, начиная со школьной золотой медали. А к депутатской деятельности это относится?

— Я и пошёл в городскую думу только потому, что мне как-то все начали говорить: надо идти в депутаты, чтобы в городе навести такой же порядок, как на заводе. Посмотри, мол, у тебя на территории чище, чем в городе. Кусты подстрижены, бордюры покрашены — нужно, чтобы и в городе так было. Порядок же не может быть локальным. И я пошёл. Работы было очень много, часто спорили, но добивались хороших результатов!

— Большинство из действующих депутатов — руководители различных организаций, школ, предприятий. Как вы к этому относитесь?

— Это абсолютно правильно. Именно руководители различного уровня обладают необходимыми знаниями и опытом: работа с бюджетом, социальная ответственность, трудовое законодательство, рабочие взаимоотношения. Возьмём, к примеру, директоров детских учреждений, они же обладают абсолютно всеми знаниями в сфере образования: питание, внешкольное образование, вопросы безопасности. Они даже сметы разбирают лучше инженеров, понимают в этом, разбираются. Этим людям свойственно чувство ответственности, принципиальности, желание сделать лучше.

— В этом году у Нижнего Тагила рекордный бюджет — 20 млрд рублей. Всего в два раза меньше, чем у Екатеринбурга. Благодаря чему этого удалось достичь?

— Вспоминаю 2008 год, тогда бюджет города был 4 млрд рублей. Закладывали коммуналку и зарплаты по минимуму, ни о каком развитии речь не шла. Принимали городские муниципальные программы как идеологию, финансирования для них просто не было. Сейчас абсолютно другая ситуация, и меня это очень радует. Добиться этого удалось в том числе потому, что у нас в этом созыве работала слаженная команда. Администрация города движется в правильном русле, депутаты помогали, принимали компромиссные решения. Хочется, чтобы город развивался, становился комфортнее, удобнее, чтобы молодёжь оставалась.

Очень позитивно сказались на бюджете трёхсторонние соглашения между администрацией Нижнего Тагила, правительством Свердловской области и ЕВРАЗом. Было принято знаковое, поистине историческое решение по строительству моста через Тагильский пруд.

Даже в пандемийные годы промышленные предприятия города и малый бизнес продолжали работать, пополняя бюджет, хотя это было совсем не просто. Полагаю, в дальнейшем, после празднования 300-летия Нижнего Тагила, как сказал губернатор Евгений Куйвашев, ничего не остановится, будем улучшать город и дальше.

— На что пойдут деньги?

— Строятся и реконструируются объекты, связанные с детским образованием и отдыхом. ГДДЮТ преображается наряду со вторым этапом «Тагильской лагуны», ДК «Юбилейный» в стадии ремонта, наши парки благоустраиваются, обновляются, дороги ремонтируются. В планах — заняться дорогами на окраинах города, внутридворовыми проездами. Реализуется программа «Доступное и комфортное жильё», строятся детские игровые площадки. Представляете, у нас через пять лет полгорода будет благоустроено: внутриквартальные дороги, автостоянки, детские площадки, озеленение, ремонт фасадов домов — это тот комфорт, о котором мы всегда мечтали.

— Какой успешный проект особенно вас радует?

— Нам удалось добиться открытия дневного стационара на Старателе. И ещё хотелось бы отметить хорошую тенденцию по развитию в городе общественного самоуправления. ТОСы доказали свою жизнеспособность и эффективность. Вот, например, участники ТОС «Руш» выиграли грант ЕВРАЗа, мы им помогали с детской площадкой, зоной рекреации, освещением. Сейчас они проводят праздники для детей и взрослых, собирают по 70 человек. Они живут локально, все друг друга знают, для них это место — дом, и они очень заинтересованы в его сохранении и развитии. Ещё ТОС «Старатель» недавно организовался. Администрация города выделила людям помещение на улице Азовской, где они будут встречаться, решать организационные вопросы. Потом туда же и ТОС «Руш» присоединим. Будем помогать им в ремонте, со связью.

— Какие планы по дальнейшему развитию Нижнего Тагила?

— Планов на самом деле очень много. Считаю, что нам нужно развивать туризм, в том числе промышленный, как сейчас это делается на ЕВРАЗ НТМК. Там проходят очень интересные экскурсии по основным цехам: доменному, конвертерному, колёсобандажному. Представляете, каково это — увидеть производство вживую?! Это неизгладимые впечатления и воспоминания!

И вообще, у нас в Нижнем Тагиле есть что показать: Лисья гора, гора Белая, прекрасные зоны отдыха, Черноисточинский пруд, который начали чистить. Есть в планах и восстановление старого демидовского завода. Нужно сделать там зону туризма, отдыха, развлечений. Отремонтировать здание заводоуправления-музея. Планируется построить детский центр на ГГМ и легкоатлетический манеж на Вагонке.

— Что, по вашему мнению, НТМК и ЕВРАЗ означают для города? Вот все говорят: градообразующие предприятия. А что это значит?

— Градообразующие предприятия — это не только визитная карточка любого города, это ещё и так называемые «спасители». Помните, что творилось в 90-е с производством? Но у нас в то же время люди работали, получали зарплату, никто не голодал. Тяжело было, но благодаря вот таким градообразующим предприятиям удалось пережить то нелегкое время.

Вот и сейчас два пандемийных года позади. Налаженная ЕВРАЗом система позволила организовать медицинскую помощь нуждающимся, регулярную помощь городским медучреждениям, открыть отдельный стационар в госпитале имени Тетюхина. Всем работникам комбината и их семьям выдавали средства индивидуальной защиты, запустили дополнительные автобусы, чтобы люди не толпились. Это же целый комплекс мероприятий, который не каждая компания может себе позволить. Нам удалось сохранить коллектив и темпы производства. А сколько на комбинате подрядных организаций работает! Это сбытовики, поставщики, общепит, отдых. Весь этот конгломерат — это, по сути, полгорода получается. Люди получают стабильную зарплату, приносят её в тот же общепит, магазины. Стабильно работающее градообразующее предприятие — залог нормальной жизни всего города.

— Какая, на ваш взгляд, главная проблема в Нижнем Тагиле? И как её решить?

— Несмотря на устойчивое, серьёзное и быстрое развитие города, проблем у нас хватает. Много говорят про отток молодёжи. Я это вижу и по производству. У нас коллектив достаточно возрастной, и молодёжь, к сожалению, в очередь к нам не стоит. Престижным почему-то стал считаться диплом столичного вуза, хотя у нас в том же УрФУ тоже отличные кадры готовят. Чтобы молодёжь оставалась, нужно сделать город комфортнее, дать возможность получить образование, стабильную работу с хорошим заработком, чтобы дети были обеспечены яслями и детскими садами, школами. Чтобы было куда на выходные съездить, отдохнуть, сходить. Задача серьёзная, но, думаю, решаемая.

Есть понимание, как сделать престижным университет в Нижнем Тагиле. Сейчас активно обсуждают студенческие кампусы, аренду жилья для студентов, возможность брать льготные кредиты на обучение. Просто всё это надо систематизировать, создать программу, и тогда всё получится. По воде тоже ситуация сдвинулась с мёртвой точки. За последние годы отремонтированы гидросооружения на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах. Сейчас в планах — отремонтировать плотину на Челюскинцев. Направлений работы много.

— И последний вопрос: как всё успеваете? Руководить производством, работать в думе, встречаться с избирателями и решать их задачи, заведовать кафедрой в Нижнетагильском филиале Уральского политеха? А ещё, насколько известно, находить время на рыбалку и сбор грибов?

— Я люблю работать в цейтноте, когда нужно быстро принимать правильные решения. Это уже привычка. Знаете, начальник производства — это не просто технарь, это ещё и педагог, экономист, снабженец. С таким опытом можно и нужно решать многие городские вопросы, поддерживать нуждающихся, а кому-то подсказать алгоритм решения вопросов. Эффективность моей работы во многом зависит и от взаимопонимания с людьми.

А мой округ — это центр города, здесь находится мой родной 32-й квартал, я тут вырос. А ещё в округ входит знаменитый посёлок Старатель. Так что у меня особое отношение к жителям, большинство из которых я знаю лично. Думаю, что всё у нас получится и мы продолжим нашу работу — нелёгкую, но такую нужную.