Главе Comedy Club Production пришлось извиниться за номер об ингушской девушке из эскорта

Генеральный директор Comedy Club Production Aндрей Левин лично принёс извинения постоянному представителю Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву за сценку из шоу Comedy Woman, которую в представительстве республики сочли оскорбительной, передаёт «Дождь».
По словам гендиректора Comedy Club Production, работавшая над шоу команда «искренне не хотела кого-то обидеть и оскорбить» и сценка вышла в эфир из-за «недоработки». Он отметил, что компания «значительно усилит качество по контролю такого рода вещей».
Накануне вечером к зданию телеканала ТНТ, показавшего шоу, пришли около 50 уроженцев Кавказа, которые пытались ворваться в редакцию. Постпредство Ингушетии ранее опубликовало заявление, в котором выразило «возмущение и недовольство» передачей.
«Авторы шоу посчитали, что данная сценка покажется зрителям смешной, однако не задумались о том, к каким последствиям это может привести. Тем не менее мы не должны таить злобу в наших сердцах», — отметили в постпредстве.
В сценке хозяйка эскорт-агентства ругает сотрудницу — девушку из Ингушетии. Девушка говорит с кавказским акцентом, а хозяйка называет её «ашкенази» и отчитывает за то, что та воротит «нос горбатый», отказываясь обслуживать певца Тимура Родригеза.
«В проектах компании обыгрываются актуальные новости и события, взаимоотношения людей и особенности национального колорита каждого из регионов России. Мы любим своих зрителей и не хотим, чтобы шутки и высказывания наших артистов задевали их чувства. Приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию», — говорилось в сообщении Comedy Club Production.