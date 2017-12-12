Главе Comedy Club Production пришлось извиниться за номер об ингушской девушке из эскорта

Генеральный директор Comedy Club Production Aндрей Левин лично принёс извинения постоянному представителю Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву за сценку из шоу Comedy Woman, которую в представительстве республики сочли оскорбительной, передаёт «Дождь».

По словам гендиректора Comedy Club Production, работавшая над шоу команда «искренне не хотела кого-то обидеть и оскорбить» и сценка вышла в эфир из-за «недоработки». Он отметил, что компания «значительно усилит качество по контролю такого рода вещей».

Накануне вечером к зданию телеканала ТНТ, показавшего шоу, пришли около 50 уроженцев Кавказа, которые пытались ворваться в редакцию. Постпредство Ингушетии ранее опубликовало заявление, в котором выразило «возмущение и недовольство» передачей.

«Авторы шоу посчитали, что данная сценка покажется зрителям смешной, однако не задумались о том, к каким последствиям это может привести. Тем не менее мы не должны таить злобу в наших сердцах», — отметили в постпредстве.

В сценке хозяйка эскорт-агентства ругает сотрудницу — девушку из Ингушетии. Девушка говорит с кавказским акцентом, а хозяйка называет её «ашкенази» и отчитывает за то, что та воротит «нос горбатый», отказываясь обслуживать певца Тимура Родригеза.