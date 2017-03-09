«Газпром нефть» просит у правительства льготы для месторождений на Ямале

Компания «Газпром нефть» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых для добычи нефти на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. О письме гендиректора компании Александра Дюкова пишут «Ведомости». Компания не уточняет, о каких именно месторождениях идёт речь, но подчёркивает, что их «обводнённость достигает более 90%, а запасы нефти оцениваются более чем в 5 млн тонн».

Как пояснил глава «Газпром нефти», реализация идеи позволит добыть в 2018-2027 годах почти на 20% больше нефти (около 10 млн тонн), чем изначально планировалось.

В Минэнерго сообщили, что правительство уже рассматривает эту инициативу. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался, в «Газпром нефти» также не ответили на запрос издания.

Напомним, из-за повышения Министерством финансов НДПИ в ведомство с аналогичными просьбами ранее обращались «Роснефть», хотевшая снизить налог для Самотлорского месторождения, а также «Лукойл» – для участков в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Минфине «Роснефти» предложили войти в список пилотных проектов, которые протестируют новую налоговую систему, включающую в себя налог на добавленный доход. В нефтяной компании эту инициативу отклонили, настаивая на снижении ставки НДПИ.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com