Финалист шоу «Голос» из Конго зажёг в Нижнетагильской филармонии

В Нижнем Тагиле выступил финалист телешоу «Голос» и победитель проекта «Главная сцена» уроженец Конго Арсен Мукенди. Наш город вошёл во всероссийский тур музыканта, который уже 10 лет живёт в России.

В Нижнетагильской филармонии Арсен Мукенди вместе с музыкантами из Перми и Екатеринбурга представил программу «Портреты Стиви Уандера». Уандер — любимый артист Мукенди.

«Стиви Уандер делает хорошую музыку, у него хороший голос, как можно его не любить? Его музыку я слушаю с детства, папа мой его слушал. Можно сказать, что эта музыка — это история моей жизни. На наших концертах мы играем то, что люди хорошо знают, и то, что они не знают, чтобы развить у публики вкус», — рассказал «Афише МС» перед концертом Арсен Мукенди.

Кроме хитов любимого исполнителя, Мукенди спел бессмертные What a Wonderful World Луи Армстронга, This Is Man's World Джеймса Брауна, Stand By Me Бена Кинга. Также конголезец порадовал тагильскую публику песнями группы «Браво» и Максима Фадеева на прекрасном русском языке.

Арсен получил экономическое образование в Иваново, у него русская жена, и уже 10 лет он живёт в нашей стране. Русский язык стал для африканца родным.

«Я русский знаю хорошо, потому что живу в России. Надо же что-нибудь учить?» — смеётся Арсен.

Музыкальный гость настолько покорил местную публику своими зажигательными танцами и прекрасным вокалом, что она не хотела отпускать его со сцены. Вместе с музыкантами певец вернулся на сцену и спел ещё одну песню на бис вместе со зрительным залом. Несколько раз со сцены Мукенди повторил, что за такие жаркие аплодисменты он готов остаться жить в Нижнем Тагиле.