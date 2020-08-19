«Это новый способ взаимодействия с искусством». В Нижнем Тагиле открылась выставка, на которой экспонаты можно трогать руками

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств сегодня прошла презентация проекта «Трогать разрешается», реализуемого на грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Кураторы проекта до конца года проведут несколько выставок скульптуры, на которых гости смогут потрогать произведения руками. Также на средства гранта будут отлиты в металле гипсовые скульптуры, хранящиеся в фондах музея.

В первую очередь проект «Трогать разрешается» рассчитан на незрячих и слабовидящих посетителей. Обученные экскурсоводы расскажут им, из каких материалов творят мастера, как они передают свою мысль в пластике.

«Скульптура, наверное, самое доступное изобразительное искусство для незрячих и слабовидящих людей. Кроме того, этот проект, который поддержал ЕВРАЗ, будет интересен обычным зрителям и, конечно же, детям. Мы наблюдаем, что наши гости, приходя в музей, хотят какие-то вещи потрогать. У людей появляется естественное желание почувствовать металл, дерево, камень, из которых сделаны произведения. Это новый способ взаимодействия с искусством — через тактильные ощущения», — объясняет концепцию проекта «Трогать разрешается» его куратор Марина Агеева, директор музея.

Компания ЕВРАЗ направила на воплощение идеи музейщиков 500 тысяч рублей. На эти средства были приобретены три стола для экспозиции, а также отлиты пять скульптур. Сегодня первым гостям выставки — членам Всероссийского общества слепых (ВОС) — были представлены произведения из коллекции музея (работы Александра Иванова, Натальи Чудновой, Олега Подольского) и две работы, отлитые специально в рамках проекта. Это пластические женские портреты московского скульптора Ильи Слонима, участника Великой Отечественной войны.

«Мы выбрали пять скульптур, которые хранятся у нас в гипсе. Гипс нельзя трогать ни в коем случае. И нам очень хотелось, чтобы эти скульптуры были у нас в материале. Например, эти две работы Слонима очень интересные, можно сказать импрессионистские. На них видна объёмная трепетная лепка, можно даже заметить отпечаток пальца автора», — рассказывает Марина Агеева.

Из-за пандемии коронавируса гости выставки смогут потрогать скульптуры только через целлофановые перчатки, которые выдают в гардеробе. Но это обстоятельство нисколько не влияет на знакомство с произведениями, признаются первые посетители экспозиции.

«Хорошие рифлёные скульптуры. Фигуры животных, людей сразу определил. И скульптуру необычной формы тоже понял — это корабль. Может быть, мне проще, потому что раньше я был зрячий, — рассказывает инвалид по зрению Владимир Паншин. — Побольше бы таких выставок, чтобы можно было прийти, пощупать произведения и уйти в хорошем настроении из музея. А то придёшь в некоторые музеи, а там рассказывают долго, а ничего не показывают. Вот и стоишь, слушаешь, выдумываешь, фантазируешь».

«Этот опыт очень полезен для нас, это хорошая выставка, большое спасибо организаторам. К сожалению, у незрячих культура посещения музеев пропала. На выставки в основном ходят люди пожилого возраста и семьи с детьми. Думаю, на эту выставку многие захотят прийти. Особенно она будет интересна нашим детям-тотальникам, которые смогут узнать, что такое скульптура», — уверена председатель Нижнетагильской организации ВОС Светлана Новосёлова.

В скором времени в музей поступят заказанные этикетки с подписями авторов, написанные шрифтом Брайля. Также сотрудники музея планируют проводить экскурсии для особенных маленьких зрителей.