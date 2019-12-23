«Это адреналин и драйв». В Нижнем Тагиле прошли соревнования любителей зимнего плавания

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошло открытое первенство города по зимнему плаванию. Соревнование собрало больше 60 пловцов в возрасте от 12 до 78 лет из восьми городов Свердловской области.

Открытый чемпионат Нижнего Тагила проводится уже много лет подряд. И как отмечает президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, наш город можно смело назвать одним из самых закалённых в регионе.

Тагильский клуб моржей открылся в 1962 году. На протяжении десяти лет любители зимнего плавания не имели своего помещения, сами строили прорубь и ледяные заграждения на пруду, ставили тёплую палатку. В начале 1970-х руководство НТМК выделило деньги на строительство клуба на берегу пруда. Сейчас с клубом соседствует отель Demidov plaza.

«Металлурги купались, они не болели, производительность труда росла, поэтому руководителей комбината не нужно было уговаривать, чтобы они выделили деньги. Большая стройка шла силами простых рабочих. В 1972 году клуб открылся, — рассказывает 72-летняя Вера Иваницкая, дочь одного из создателей клуба моржей Виктора Фесика. — Я сейчас живу в Екатеринбурге, но каждые выходные приезжаю сюда, купаюсь обязательно. Самое большое удовольствие от купания ты получаешь не тогда, когда входишь в воду, а когда выходишь. У меня низкий пульс и давление, поэтому я чувствую себя слабенькой. А когда я окунусь в прорубь, у меня такие силы появляются, я летать готова».

Клуб находится на балансе МАСОУ «Спартак». За последние пять лет «поголовье» моржей в Нижнем Тагиле сильно сократилось, шутят сами спортсмены. Раньше систематически моржеванием занималось около 300 человек, сегодня эта цифра не превышает и 50.

«Прорубь за ночь замерзает, поэтому каждое утро её готовит заново сотрудник клуба. А потом на протяжении всего дня идут люди в удобное для них время», — рассказывает член совета клуба моржей Наталья Шитова, занимающаяся зимним плаванием 15 лет.

Каждый морж знает, что до того, как зайти в прорубь, нужно хорошо разогреться, размяться. Сделать это можно в тренажёрном и гимнастическом залах в здании клуба. Все моржи ведут здоровый образ жизни.

Галина Жукова вместе с мужем Виктором Семёновичем состоит в клубе моржей почти 40 лет. Супружеская чета ставит рекорды по продолжительности нахождения в воде.

«Когда только начинали, плавали не больше одной минуты. Сейчас, бывает, и 10 минут держимся. Когда уже находишь в воде, тело холода не чувствует. Зачем нам это нужно? Привычка. Плюс закаливание полезно для здоровья», — считает пенсионерка Галина Жукова.

Для кого-то моржевание — это адреналин, для кого-то — поддержка иммунитета, для кого-то — образ жизни. Интересно, что практически все любители ледяной воды на вопрос «Зачем вы занимаетесь столь экстремальным спортом?» отвечают, что однажды решили попробовать и им понравилось.

«Я вообще сегодня второй раз в жизни буду в проруби плавать. Попробовал на той неделе, мне понравилось. Я инструктор по плаванию в бассейне на Белой, занимаюсь сноубордом, зиму люблю. И просто решил что-то новое попробовать. В проруби немного другие правила плавания: негде разогнаться, нырять с головой тоже нельзя. Но мне нравится», — отмечает 39-летний тагильчанин Александр Созонов.

Приехали на соревнования и моржи, которые покоряют не только областные чемпионаты, но и мировые первенства. Сотрудник екатеринбургского банка Виталий Бурдицкий три года занимается зимним плаванием и сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдёт в Словении в феврале 2020 года.

«В Европе зимнее плавание не меньше, а может даже и больше, популярно, чем в России. Наверное, у каждого свои причины, почему он начинает заниматься этим спортом. Я в юности профессионально занимался плаванием, решил попробовать что-то новое. Попробовал — понравилось, затянуло. Это непередаваемый выплеск адреналина, серотонина, масса впечатлений и энергии», — признаётся Виталий Бурдицкий.

На открытом первенстве Нижнего Тагила было заявлено 10 дистанций в зависимости от возраста и подготовки пловца. Тагильские моржи завоевали серебро в общекомандном зачёте. Первое место у участников из Каменска-Уральского, третье — у гостей из Новоуральска.