Эксперты высоко оценили лояльность жителей Нижнего Тагила к действующей власти, но при этом указали на низкий социально-экономический уровень города

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало ежегодный рейтинг эффективности управления в российских городах за 2020 год. Нижний Тагил особого роста не показал, однако на фоне изменения коэффициентов других городов смог подняться с 28-й на 27-ю позицию. Напомним, что в 2019 году Нижний Тагил упал с 11-го на 28-е место.

Из 92 городов, представленных в рейтинге, Екатеринбург, несмотря на небольшое улучшение всех коэффициентов, всё-таки опустился с 46-го на 51-е место. Тройка лидеров рейтинга не изменилась: Тюмень, Ханты-Мансийск и Казань. В списке аутсайдеров оказались Биробиджан, Барнаул и Назрань.

«Наше новое исследование 2020 года позволяет говорить о достаточно позитивных тенденциях в работе муниципальной власти России в сложных условиях пандемии, ухудшения социально-экономической ситуации и различных ограничений. Свою роль в этом сыграло, на наш взгляд, и повышение качества взаимодействия региональной и муниципальной власти в условиях формирования единой системы публичной власти», — говорит генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

Общий рейтинг городов основывался на двух показателях:

— политико-управленческий блок;

— социально-экономический блок.

В них входят несколько показателей, оценку которым выставляли опрошенные АПЭК эксперты.

В политико-управленческом блоке были следующие вопросы:

— общественная поддержка и личная популярность главы городского округа;

— развитие сферы образования;

— эффективность работы бюрократического аппарата;

— состояние дорожного хозяйства.

В социально-экономическом блоке:

— развитие системы общественного транспорта;

— развитие культуры и сферы досуга, физической культуры и спорта;

— эффективность финансово-бюджетной политики.

При этом в политико-управленческом блоке Нижний Тагил занимает 20-е место, а в социально-экономическом — всего лишь 45-е.

Чтобы коэффициенты не были субъективными, в итоговый балл попадало среднее арифметическое между оценками экспертов и показателями, взятыми из официальных источников.

В эти показатели входят, например, электоральные данные во время голосования за поправки к Конституции РФ и уровень электоральной поддержки действующей местной власти.