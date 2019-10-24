Депутаты Нижнего Тагила раскритиковали работу чиновников по реализации мусорной реформы в городе

Депутаты Нижнетагильской гордумы высказали местным чиновникам ряд претензий по реализации мусорной реформы (или экологической, как просит называть её свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов) в муниципальном образовании. Тема поднималась сегодня, 24 октября, на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин напомнил депутатам о строительстве мусоросортировочного комплекса в районе Кушвинского мусорного полигона в ближайшее время и рассказал, сколько новых контейнеров уже установили в Тагиле. При этом народные избранники не услышали от чиновников ответов на те вопросы, которые они задавали им ещё перед уходом на летние каникулы.

«Мы получили доклад, не соответствующий тем вопросам, которые нами задавались, которые волнуют и депутатов, и горожан, — отметил депутат Андрей Обельчак. — У нас очень остро стоял, например, вопрос продолжения работы комиссии, в которую у нас зампредседателя думы входит. Где она, что она делает, слышно о ней или не слышно? Какие решения там принимались, почему она больше не собирается? У нас вставали вопросы по нормативам, насколько они адекватны или нет, по обоснованности расчётов оплаты за вывоз мусора, по регистрации “Рифея”. Ни на один из этих вопросов ответа в докладе нет. С 1 января была необоснованно завышена плата, и этот вопрос, в том числе по перерасчёту, мы обсуждали на последней комиссии. Нам обещали, что вопрос будет изучен и нам по нему доложат».

В марте на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты делегировали вице-спикера гордумы Игоря Базилевича проконтролировать ход мероприятий по замерам объёмов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Представитель депутатского корпуса вошёл в состав рабочей группы, которая на протяжении четырёх сезонов должна была мониторить взвешивание отходов на территории города. По крайней мере, так тогда говорили чиновники.

«Будут определены те точки, на которых планируется проводить замеры. Количество этих точек будет большое, и состав рабочей группы, соответственно, тоже будет большой. Непосредственно осуществлять замеры будут специалисты управления городским хозяйством, а рабочая группа будет осуществлять контроль», — говорил тогда Андрей Ленда, уже экс-руководитель аппарата администрации.

Позже представители гордумы в частном порядке спрашивали чиновников о заседаниях рабочей группы, но те так и не смогли рассказать им о судьбе коллегиального органа. АН «Между строк» при этом заявили в мэрии, что заседания группы прошли в январе, феврале и марте 2019 года, а уже в апреле её деятельность была завершена, так как за три месяца она якобы выполнила все поставленные перед ней задачи.

«Решением рабочей группы руководитель не избирался. Одним из вопросов, вынесенных на рассмотрение, были действующие нормы накопления ТКО. На территории Нижнего Тагила действуют нормативы накопления ТКО, утверждённые постановлением, принятым в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Утверждённые РЭК Свердловской области нормативы накопления ТКО прошли проверку департаментом государственного и строительного надзора Свердловской области и признаны соответствующими требованиям действующего законодательства», — говорится в ответе пресс-службы тагильской мэрии.

При этом в середине апреля члены рабочей группы по внедрению в Свердловской области новой схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами при Заксобрании требовали снизить тарифы и нормативы накопления ТКО в регионе. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов также ранее заявлял, что с начала экологической реформы (1 января 2019 года) вновь начнут отсчитывать и фиксировать объёмы мусора, привозимого на полигоны из многоквартирных домов и частного сектора.

«Будут установлены весы и видеокамеры для фиксации того, какая машина пришла и откуда. Если норматив накопления ТКО окажется иным, то тариф изменится», — отмечал Смирнов.

На следующей думской комиссии по ЖКХ в ноябре чиновники должны будут предоставить ответы на озвученные народными избранниками вопросы.

Претензии у депутата Андрея Обельчака возникли и к перераспределению денежных средств внутри управлений и отделов мэрии. Деньги сняли с ликвидации несанкционированных свалок и экологического мониторинга окружающей среды.

«Никто не говорит, что свалок нет, у нас есть и возобновляемые объекты. Отрабатываем вопрос с “Рифеем” на следующий год, чтобы эти свалки стараться вывозить не за бюджетные деньги. 400 тысяч рублей, которые сняли, мы в этом году уже не реализуем. По экологическому мониторингу это остатки денег. Все запланированные на этот год работы проведены», — сказал замначальника управления горхозяйством Михаил Сёмин.

При этом, согласно законодательству, регоператор обязан выявлять несанкционированные свалки и заставлять собственников участков ликвидировать их. То есть «Рифей» после получения информации о помойке должен выехать на место скопления мусора, составить акт о нарушении с указанием координат, а затем направить уведомление владельцу земли. Последний обязан ликвидировать помойку самостоятельно за 30 дней.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать работу всех организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.