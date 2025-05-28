В числе участников шоу коротких историй, которое пройдёт в Нижнем Тагиле 30 мая, — бизнесмены, деятели искусств, политики, благотворители, комики и журналисты

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 30 мая пройдёт интеллектуально-развлекательное шоу коротких историй «Мы — то, что мы делаем», в котором примут участие известные тагильчане — предприниматели и профессионалы в своих сферах.

Они расскажут восемь историй о непростых ситуациях в работе и бизнесе, ценностях, которыми они руководствуются, и о том, из чего складывается репутация. Все эти восемь человек — люди, хорошо известные в Нижнем Тагиле и за его пределами. И каждый из них добился впечатляющих успехов. Перед уважаемой публикой выступят:

— Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин.

— Предприниматель, частный инвестор, основатель Агентства новостей «Между строк», ресторана «Голодная панда» и одного из крупнейших на Урале детских благотворительных фондов «Живи, малыш» Егор Бычков.

— Депутат Нижнетагильской городской думы, замдиректора по персоналу одного из крупнейших машиностроительных предприятий России, общественный деятель Ирина Артамонова.

— Предприниматель, директор компании «Антолл» Анатолий Толстов.

— Главный редактор «Экорадио», ведущая телекомпании «Телекон», Илона Шейнина.

— Руководитель Центра индивидуализации и тьюторства «Подсолнухи», член Межрегиональной ассоциации тьюторов Анна Михайлова.

— Основатель фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

— Популярный ведущий, стендап-комик, сценарист Данил Цыпушкин.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечит певица Лейла Бургардт.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Успейте зарегистрироваться: https://docs.google.com/forms/d/1K2NomUEcZ0bV7cFrcT2XEr9qOiDOQpPVvBytODXtYqA/edit

Мероприятие пройдёт в центре «Мой бизнес по адресу: проспект Мира, 2а, начало в 18:00.