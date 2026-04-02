Вячеслав Погудин примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, представляющий Ленинский одномандатный избирательный округ № 20 (Нижний Тагил) в парламенте региона, подал документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в ЗакСО, сообщается на сайте областного отделения ЕР.

Для депутата это уже третье участие в процедуре предварительного голосования.

«Правильная система предварительного отбора расширяет возможности для выбора тех людей, которые профессионально, по своим качествам, по устремлению и опыту готовы претендовать на должность кандидата. Это и для самого кандидата определённый этап, когда он может соизмерить свои силы и знания», — отметил Вячеслав Погудин.

За три созыва работы в ЗакСО Вячеслав Погудин принял участие в подготовке большого количества законодательных инициатив, активно работал и продолжает работать с избирателями на территории своего избирательного округа в Нижнем Тагиле, где прежде занимал должность первого заместителя главы городской администрации.