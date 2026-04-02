Владислав Пинаев предупредил горожан о лжечиновниках, звонящих пенсионерам от имени мэрии

В Нижнем Тагиле появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят жителям, представляются сотрудниками управления социальных программ, сообщают о якобы положенных медалях и выплатах, после чего просят назвать СНИЛС и паспортные данные. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр города Владислав Пинаев, добавив, что только сегодня десятки звонков поступили в приёмную главы с вопросами о «наградах».

«Официально заявляю: наши специалисты никогда не звонят с такими предложениями. Ни медалей сейчас никому не вручаем, ни выплат по телефону не оформляем. Вся соцподдержка — только при личном обращении», — говорится на личной странице Владислава Пинаева.

Если вам поступил такой звонок — немедленно прекратите разговор. Не сообщайте паспортные данные, номера банковских карт, коды из СМС и не переводите деньги.

Предупредите родных и близких.