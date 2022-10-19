В школах Нижнего Тагила ввели «железный занавес» для родителей

В школах Нижнего Тагила в очередной раз вводят особый пропускной режим. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, это сделано в целях антитеррористической безопасности. Теперь на территорию школы вход обучающихся осуществляется через ворота, которые будут открываться и закрываться по графику. Для родителей школьников встречи с учителями и администрацией учебного учреждения возможны только по предварительной договорённости.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности несовершеннолетних в период их пребывания в муниципальных образовательных организациях, недопущения совершения террористических актов и экстремистских проявлений, в том числе совершения (угрозы совершения) преступлений в форме вооружённого нападения, приняты дополнительные меры безопасности», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

В школу № 32 вход осуществляется через центральную дверь, которая просматривается камерами видеонаблюдения. У входа дежурит охрана и расположена тревожная кнопка. Все дополнительные калитки закрыты.

«Когда происходит что-то новое, человеку непривычно, недовольства бывают. Мы объясняем, что уровень терроризма высокий, эти меры необходимы. Ведь у нас на карту поставлена жизнь учеников и учителей», — рассказала АН «Между строк» директор школы № 32 Галина Масликова.

«Мы ограничиваем доступ на территорию посторонних лиц, не только родителей, но и жителей микрорайона, закрыв некоторые калитки для прохождения. Также мы с пониманием относимся к ситуации, если родителю нужно сопроводить ребёнка по медицинским показаниям или поговорить с учителем, это будет возможно», — уточнил директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.

Не все тагильчане поддержали инициативу чиновников от образования. В социальных сетях между родителями разгорелись жаркие споры. Одни считают, что школам нужно нанять вооружённую охрану, вторые боятся, что, опоздав в школу, ребёнок останется на улице. Также звучало мнение, что любые меры безопасности бесполезны, если человек решил устроить теракт.

«Закрывают не только саму школу, но и всю территорию: ворота, калитки. Вот не лёг ребёнок вовремя спать, опоздал чуть-чуть и пришёл к закрытым воротам. Если родители на работе, ребёнку придётся болтаться на улице или стоять под калиткой в ожидании открытия двери. Это же так безопасно», — пишет Татьяна Заводовская.

«Вот я тоже думаю, что если с каждого родителя из всех классов брать по 50 рублей в месяц, то на хорошую охрану наберётся! Для родителей эта сумма небольшая, а на общую сумму можно нанять квалифицированного человека на пост охраны», — считает Юлия Румянцева.

«Калитка, закрытая на ключик, определённо помешает совершить теракт, а если ещё и стулом подпереть...» — с сарказмом говорит Владимир Желиба.

«Считаю, что всё правильно. Все, кто возмущается, у вас вообще дети есть? Не переживаете, когда в школу детей отправляете?» — интересуется Екатерина Журавлёва.

«Ещё один шаг по превращению школ в тюрьмы дневного пребывания», — уверен Александр Савчишкин.

Напомним, в апреле этого года тагильская школа № 40 попала практически во все российские СМИ. Руководство учебного заведения решило открывать ворота только в определённое время, из-за чего школьники были вынуждены перелезать через забор, чтобы попасть домой. Видео с внеурочным занятием физкультурой набрало более 200 тысяч просмотров.

После инцидента директор школы отказалась от идеи закрывать ворота во время учебного процесса.