В Нижнем Тагиле дети вынуждены лазить через школьный забор, чтобы попасть домой (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в школе № 40 на Гальянке дети вынуждены перелезать через высокий забор, чтобы покинуть территорию образовательного учреждения. Видео, на котором дети перепрыгивают через высокую ограду, опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Согласно регламентам СНиПа и СанПиНа, территории всех детских учреждений должны быть ограждены, оставлять их открытыми для посторонних запрещено. Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение закрыть проход на территорию приняла директор школы № 40 Лариса Чернявская, чтобы обеспечить антитеррористическую защищённость учащихся.

При этом уроки у всех учеников школы № 40 начинаются и заканчиваются в разное время, но на калитке школьного забора висит расписание, в котором указано, что её закрывают с 22:00 до 07:00 и с 09:35 до 11:15. Если сотрудник школы не открывает калитку вовремя, детям приходится перелазить через неё.

В пресс-службе администрации города АН «Между строк» рассказали, что в ближайшее время руководство школы пересмотрит время открытия и закрытия калитки.

«Руководством школы принято решение об обеспечении беспрепятственного прохода для обучающихся во время образовательного процесса. Ситуация взята на контроль управлением образования», — пояснили в пресс-службе Нижнего Тагила.

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