«В отделении был полный кавардак». История жительницы Нижнего Тагила с подтверждённым диагнозом COVID-19

Первые признаки недомогания тагильчанка Алла почувствовала ещё в середине июня. Женщина вызвала на дом терапевта, который прописал ей курс противовирусных лекарств, но легче не становилось.

«Я лежала дома с неспадающей температурой неделю, хотя чётко выполняла все назначения терапевта, которого вызвала сразу, как заболела. Кроме температуры, никаких симптомов больше не было. И вот на седьмой день вечером я решила, что пора ложиться в больницу, и вызвала скорую. Фельдшер осмотрел меня, сказал, что показаний к госпитализации нет, шумов нет. И пообещал, что вызовет мне завтра терапевта», — рассказала Алла АН «Между строк».

Но терапевт приезжать на дом отказался и посоветовал больной женщине самостоятельно явиться в поликлинику. Выждав в очереди 1,5 часа, тагильчанке удалось получить направление на анализ крови и флюорографию.

«В этот день у меня появился сухой кашель. На следующее утро я пошла сдавать кровь, к симптомам добавилась одышка. А ближе к обеду мне позвонили из поликлиники и сказали, что у меня правосторонняя пневмония и нужно забрать у них направление на госпитализацию. Сама уже не пошла, сил не было», — говорит Алла.

Женщину привезли в ЦГБ № 1, где у неё ещё раз взяли кровь на анализ, в том числе на коронавирус, измерили температуру и сатурацию (насыщение крови кислородом), потом отвели на компьютерную томографию и ЭКГ.

«Помню, что на тот момент в приёмном покое сидело ещё человек 25. Через 2 часа я потеряла сознание и меня переложили на кушетку, привели в чувство и перевезли в отдельный кабинет. Медсёстры заботливо укрыли меня простынёй и моей курткой, потому что меня всю трясло, температура поднялась уже до 38. Так я пролежала ещё 2,5 часа. Соседки по палате потом шутили, мол, ты хоть лежала, а мы в коридоре сидели», — вспоминает женщина.

В отделение на 7-м этаже (бывшая офтальмология) Алла попала 23 июня. По её словам, вокруг творилась полная неразбериха, медперсонал ещё плохо ориентировался.

«Как я потом узнала, этаж, куда меня поселили, весь был заселён в один день. Это примерно 60 человек! В отделении был полный кавардак. Медперсонал бегал по этажу с бесконечными воплями, иногда и с матом. Моя палата была прямо у поста, и это был ужас. В коридоре были открыты все окна. Было жутко холодно, постоянный сквозняк в палате. Лечили антибиотиками, капельницами со странной периодичностью и уколами. На четвёртый день стало чуть лучше. А на пятый сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и сказали собирать вещи, чтобы переехать в санаторий Руш. В палате нас было пять человек, у троих коронавирус подтвердился», — говорит Алла.

После переезда в корпуса детского лагеря при санатории Руш женщине было назначено особое лечение: триазавирин, моксифлоксацин, АЦЦ, цетрин, гриппферон.

«В палатах лежим по два человека. Из палат не выходим. Коридор постоянно бактерицидной лампой освещается. Еду приносят в одноразовых контейнерах. Очень вкусно и разнообразно. Потом мы складываем всё в мусорный пакет и выставляем за дверь. В общем, тут очень комфортно. Сказали, выпишут, когда будет два отрицательных теста на ковид и хорошая биохимия крови», — пояснила женщина.

По данным на 29 июня, в Нижнем Тагиле всего 558 подтверждённых случаев COVID-19. В Свердловской области за всё время зафиксировано 12 516 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Погибло 93 человека.