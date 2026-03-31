В Нижнем Тагиле прошли соревнования школьников по сборке машин Голберга и лекция научного блогера Дмитрия Побединского

В прошедшую пятницу, 27 марта, во Дворце культуры школьников в Нижнем Тагиле прошли соревнования среди школьников по сборке машин Голдберга и лекция физика и одного из самых популярных видеоблогеров страны Дмитрия Побединского.

Команды учеников девятых (инженерных) классов ЕВРАЗа вместе с родителями и педагогами собирали необычные устройства — машины Голдберга. Эти механизмы выполняют простые действия максимально сложным путём. Машины собирались из множества деталей, таких как желоба, трубки, пластиковые стаканы и различные картонные конструкции. Всего в соревновании по сборке заумных машин поучаствовали 8 команд из Нижнего Тагила.

После награждения лучших, популяризатор науки и видеоблогер-миллионник Дмитрий Побединский рассказал учащимся выпускных классов о новейших достижениях науки: ребята обсудили современный материал графен, метаматериалы, устройство Вселенной, астрофизику, снимок чёрной дыры и даже будущее квантовых компьютеров.

«Сейчас пока достаточно мощного квантового компьютера не создано, но думаю, что в перспективе 10-15 лет это можно ожидать. Такой компьютер полезен будет для взлома систем шифрования с открытым ключом, которые сейчас используются практически везде — от отправки писем по электронной почте до оплаты покупок банковской картой», — говорит Дмитрий о будущем науки и шифрования данных.

Как рассказал блогер АН «Между строк», несмотря на активное развитие и распространение искусственного интеллекта и нейросетей, они не смогут полностью заменить человека, а останутся только инструментом в руках профессионала. Поэтому для школьников сейчас главное — получить ту специальность, которая нравится, и стать в ней профессионалом, а уже после использовать те инструменты, которые предлагает современная наука. Также он указал на необходимость практических занятий в школах, которые помогут детям и подросткам усваивать материал через действия и процессы, таким образом подкрепляя теоретические знания эмпирическими.