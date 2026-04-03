«Таблетка здравомыслия для бабушки». Первоапрельский пранк, снятый блогером из Нижнего Тагила, набрал более 17 млн просмотров

Видео, в котором блогер из Нижнего Тагила Анастасия Лепинских разыграла свою бабушку по случаю 1 апреля, набрало более 17 млн просмотров.

На видео, созданном при помощи нейросети и опубликованном в социальных сетях, внучка с бабушкой смотрят новости по телевизору. Неожиданно ведущая стала рассказывать об особо опасной преступнице — пожилой женщине, на счету которой сотни хакерских атак и ущерб в 4 млрд рублей. В кадре «новостного выпуска» показали лицо бабушки. Когда женщина увидела себя на экране телевизора, она, поначалу, очень сильно удивилась и даже испугалась. Но дальше «серьёзный» сюжет приобрёл юмористическое направление и стало понятно, что это розыгрыш.

Анастасия поделилась с редакцией АН «Между строк» историей создания ролика.

«Мы хотели разыграть бабушку к 1 апреля. Она у меня очень непосредственная и обаятельная, каждую шутку воспринимает всерьёз, со своей уникальной реакцией, поэтому всегда есть искушение придумать какой-нибудь пранк и повеселить её», — рассказала Анастасия.

По её словам, подобные видео она делает, чтобы принести людям положительные эмоции. «Профессию» хакера для бабушки выбрала, чтобы довести ситуацию до абсурда. Вся подготовка вместе с производством ролика заняли всего пару часов.

«Мне очень близок семейный контент, да и вообще сейчас хочется побольше радости в мир приносить, чтобы у людей была разгрузка», — говорит девушка.

Она также считает этот розыгрыш для бабушки своеобразной тренировкой — вокруг слишком много обмана и манипуляций.

«Телевизору мы уже давно не доверяем, понимаем, как там новости подают, так что для бабушки это дополнительная таблетка здравомыслия, чтобы сохраняла бдительность», — поделилась блогер.

Сейчас видео уже разлетелось по социальным сетям, набрав тысячи лайков и сотни комментариев. Многие пользователи забеспокоились о здоровье «жертвы» розыгрыша, намекая на то, что пенсионерка могла слишком переживать из-за увиденного в новостях. Другие же, наоборот, поддержали автора, но отметили опасность искусственного интеллекта и его влияние на простых людей, которые могут не заметить подвоха.