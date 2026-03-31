Семья из Нижнего Тагила больше года пытается построить загородный дом по каркасной технологии, который подрядчик обещал сдать за 20 дней 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила разбирается в материалах дела семьи Олеси Исаковой. Очередное заседание состоялось 26 марта. По её словам, в марте 2025 года они заключили договор на строительство дачного дома по каркасной технологии в пригороде Нижнего Тагила. Им обещали завершить стройку в течение 20 дней, но на данный момент выполнена только часть работ, а подрядчик не выходит на связь с заказчиком.

«О строительной компании “Эва” (ИП Екатерина Миклина) мы узнали от знакомых, которые ранее обращались к ним — нареканий не было. Компания активно себя продвигала, в пригороде и не только можно было увидеть множество их баннеров, растяжек и другой рекламы. Договор проверял юрист, никаких подводных камней не было, при задержке сдачи объекта компания выплачивает проценты клиенту. Всё чисто и прозрачно, как казалось. Мы считали, что это будет надежнее, чем обращаться к приезжим строителям из южных стран, про которых тоже слышали много негативных отзывов. Уже после заключения договора мы узнали о подобных громких случаях с другими компаниями. Но при этом руководители этих фирм хотя бы выходили на контакт с заказчиками и частично делали выплаты, в отличие от индивидуальной предпринимательницы Екатерины Миклиной», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

По словам Олеси Исаковой, в ходе строительства подрядчик неоднократно менял бригады, поскольку прежние не справлялись и допускали нарушения. Сроки сдвигались, а сама предпринимательница и бригадир Андрей лишь давали обещания завершить работы. Позже они сообщили об отсутствии средств на продолжение строительства и просили подождать. При этом так называемого «главного куратора стройки» семья так и не увидела, несмотря на постоянные обещания его приезда. Женщина утверждает, что предпринимательница между тем продолжала принимать новые заказы.

«Дом строился с множеством нарушений. Строение непригодно даже для дальнейшего строительства, что подтверждается неоднократными независимыми экспертизами. Во время работ у нас возникли сомнения в качестве, поэтому мы несколько раз обращались в крупную тагильскую фирму для проверки. Нарушения были во всём: например, утеплитель они уложили не цельными плитами, а кусками; обрешётка, поддерживающая утеплитель пола, не закреплена по краям; покрытие пола из OSB-листов имеет провалы; имеются многочисленные разрывы пароизоляционной плёнки кровли и многое другое. Всего более 50 страниц замечаний. Это каркас с крышей, который сейчас разрушается. Когда мы сообщили о намерении расторгнуть договор и обратиться в суд и полицию, со стороны бригадира Андрея начались угрозы. Мы пытались договориться мирно и готовы были даже ждать в сложившейся ситуации, если бы видели хоть какую-то заинтересованность с их стороны и желание выполнить свои обязательства по договору», — говорит Олеся Исакова.

С мая 2025 года предпринимательница перестала отвечать на звонки, изредка отвечала в мессенджере и отправляла по всем вопросам к своему заместителю Андрею. Последнее письменное уведомление, полученное 29 августа, содержало обещание завершить строительство до 15 октября 2025 года, однако за это время ситуация не изменилась: на объекте никто не появлялся, нарушения не устранялись, а дом так и не был достроен. С октября связь с застройщиками полностью прекратилась.

В начале декабря 2025 года документы были переданы в Тагилстроевский районный суд, начались судебные разбирательства, однако предпринимательница на заседания не является.

«Было подписано соглашение об устранении дефектов, в котором указывалось, что до 15 октября 2025 года дом будет достроен. В противном случае мы вправе обратиться в суд, что мы и сделали. Сначала направили по почте претензию и уведомление о расторжении договора. Затем получили ответ, в котором они не согласились с выводами экспертизы и заявили о намерении провести собственную, попросив не препятствовать. Мы не препятствовали, однако с нами никто не связался и не договорился о встрече, после чего они пропали. Мы начали готовить документы для суда. С декабря прошлого года не можем дождаться судебного заседания — всё происходит очень долго. Нам также сообщили, что с судом они тоже не выходили на связь. Складывается впечатление, что достраивать дом и возвращать деньги они не собираются. Просьба откликнуться тех, кто что-то знает о пострадавших от действий данной гражданки», — говорит Олеся.

Дозвониться до предпринимательницы Екатерины Миклиной АН «Между строк» не удалось. В ответ на претензии девушки в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» она заявила, что информация изложена некорректно, подчеркнув, что была и остаётся готова завершить строительство дома до стадии ввода в эксплуатацию.

«Некорректная информация у вас содержится в посте. Я как подрядчик была готова и сейчас готова довести строительство вашего дома до стадии принятия в эксплуатацию. Напомню, что дом строился без проекта и техзадания, просто по фотографиям с вашего телефона. В августе я написала вам соглашение о сроках устранения дефектов до 15 октября, что денежные средства, выплаченные вами по договору, были освоены в полном объёме. Для устранения дефектов требовались дополнительные денежные средства, которые я готова была внести из собственного бюджета, на что нужно время, и что вы вправе обратиться в суд. Вы ответ на это письмо не дали. 27 октября вы расторгли договор в одностороннем порядке и запретили выполнять какие-либо работы, равно как и находиться на участке. Зимой там возможности работать нет, дороги туда нет. Вы сами ходили с центральной улицы туда пешком, оставляя машину на дороге. Никаких судебных разбирательств не было. Поэтому прошу вас выйти на связь для урегулирования данной ситуации по номеру, который у вас есть», — написала предпринимательница.

В минувшее воскресенье предпринимательница вышла на связь, в настоящее время между участниками процесса ведутся переговоры. Следующее заседание назначено на середину апреля.