Подписано соглашение о сотрудничестве между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа на 3,6 млрд рублей

Третьим пунктом рабочего визита Дениса Паслера в Нижний Тагил стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила, администрацией Качканарского городского округа и ЕВРАЗ ом на 2023 – 2030 годы.

«ЕВРАЗ у нас один из крупнейших работодателей, крупнейших налогоплательщиков, который, конечно же, заинтересован в том, чтобы для жителей создавались условия для жизни. Мы вместе работаем, делаем так, чтобы компания развивалась, чтобы компания была успешной. Понятно, что менеджмент этим занимается, но уровень заработной платы, социальные гарантии, безопасность труда — это, конечно же, ключевые вещи, с которыми они справляются и которые необходимы для нормальной работы и жизни. С 2017 года мы эти соглашения подписываем, и на сегодня по Нижнему Тагилу уже подписаны соглашения на сумму 24 миллиарда рублей, по Качканару — на 3,6 миллиарда рублей. И вот сегодня мы подписали ещё одно соглашение более чем на 3 миллиарда рублей», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В рамках соглашения более 3,6 млрд рублей, которые ЕВРАЗ перечисляет в бюджет региона в виде налоговых отчислений, правительство области направит на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры в Нижнем Тагиле и Качканаре. Из них 2,5 м лрд рублей на мероприятия в Нижнем Тагиле, 1,1 м лрд рублей — в Качканаре.