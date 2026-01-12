Подписано соглашение о сотрудничестве между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа на 3,6 млрд рублей

Третьим пунктом рабочего визита Дениса Паслера в Нижний Тагил стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила, администрацией Качканарского городского округа и ЕВРАЗом на 2023–2030 годы.
«ЕВРАЗ у нас один из крупнейших работодателей, крупнейших налогоплательщиков, который, конечно же, заинтересован в том, чтобы для жителей создавались условия для жизни. Мы вместе работаем, делаем так, чтобы компания развивалась, чтобы компания была успешной. Понятно, что менеджмент этим занимается, но уровень заработной платы, социальные гарантии, безопасность труда — это, конечно же, ключевые вещи, с которыми они справляются и которые необходимы для нормальной работы и жизни. С 2017 года мы эти соглашения подписываем, и на сегодня по Нижнему Тагилу уже подписаны соглашения на сумму 24 миллиарда рублей, по Качканару — на 3,6 миллиарда рублей. И вот сегодня мы подписали ещё одно соглашение более чем на 3 миллиарда рублей», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В рамках соглашения более 3,6 млрд рублей, которые ЕВРАЗ перечисляет в бюджет региона в виде налоговых отчислений, правительство области направит на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной и дорожной инфраструктуры в Нижнем Тагиле и Качканаре. Из них 2,5 млрд рублей на мероприятия в Нижнем Тагиле, 1,1 млрд рублей — в Качканаре.
«Наши работники хотят и имеют право жить в наших городах комфортно, с доступной хорошей медициной, с хорошим образованием. И вот ровно на это направлены все наши соглашения. У нас довольно много объектов построено уже в Качканаре. В Нижнем Тагиле благодаря этому соглашению построен мост, отремонтированы Демидовская больница, дворец детского и юношеского творчества. Много очень важных объектов уже сделано, а предстоит сделать ещё больше», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.