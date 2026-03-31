Общество

Минцифры выступило против штрафов за использование VPN

31.03.2026 12:14
Минцифры выступило против штрафов за использование VPN

Минцифры РФ не поддерживает введение административной ответственности за использование VPN. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — сказал Шадаев в профильном сообществе «МИТ — Мы ИТ» на платформе Мах.

Он отметил также, что Минцифры хочет решить задачу снижения использования VPN «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».

Фото: Википедия
