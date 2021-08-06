ЕВРАЗ усилил контроль над качеством воздуха в Нижнем Тагиле

На ЕВРАЗ НТМК усилили контроль качества воздуха в Нижнем Тагиле. Как рассказали на комбинате, с этого года в городе начала работать новая передвижная лаборатория. Специалисты каждый день отбирают пробы воздуха в районе предприятия и находящихся рядом жилых кварталах. Результаты исследований отправляются в Роспотребнадзор.

Часть измерений современным оборудованием выполняется на месте автоматически. По словам экспертов, результаты анализа на наличие в воздухе бензапирена, диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода и других контролируемых загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых концентраций. Методики, по которым выполняется контроль загрязняющих веществ, имеют погрешность измерения, которая установлена законодательством. Погрешность измерений для атмосферного воздуха составляет +/− 25% от измеренной величины. Всего на ЕВРАЗ НТМК пробы воздуха анализируют на 21 вещество.

«Эти измерения помогут сделать производство комбината более экологичным. А также более точно определить размеры фактической санитарно-защитной зоны и в ближайшее время разработать проект для её установления», — поясняют на ЕВРАЗ НТМК.

Как рассказала начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова, по правилам замеры должны проводиться с ровной поверхности на высоте 1,5 метра. При этом рядом не должно быть работающих автомобилей и других внешних факторов, которые могут повлиять на результаты. Для измерения учитывается направление и скорость ветра, температура воздуха. Важно также соблюдать время отбора проб: 20–30 минут — предельно допустимые максимальные разовые концентрации веществ определяются именно в этот период.

«Простой прохожий не может сделать корректные замеры воздуха. Местные общественники чаще не обращают внимания на нюансы, когда самостоятельно делают замеры, но всё равно публикуют эти данные в соцсетях или отправляют их в СМИ. У Роспотребнадзора и Гидромета при этом цифры другие», — комментирует Неугодникова.

Отмечается, что на комбинате ведутся регулярные масштабные работы по модернизации производства, снижающие его влияние на окружающую среду города до минимума.