Евгений Куйвашев создал спецкомиссию для привлечения инвестиций

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании специальной межведомственной комиссии, которая будет оценивать возможности заключения инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промышленности региона. О начале работы комиссии сообщает департамент информполитики губернатора.

Возглавит межведомственную комиссию министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин. Также в её состав войдут представители других министерств, промышленных предприятий и кредитных, научных и общественных организаций Свердловской области.

«Специальный инвестиционный контракт представляет собой особый вид соглашения, заключаемого между Свердловской областью и инвестором. Цель заключения такого контракта – привлечение инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства через предоставление инвесторам отраслевых льгот и преференций, обеспечения стабильных условий ведения бизнеса, при этом инвестор берёт на себя обязательства по созданию или модернизации промышленного производства», – пояснили в Министерстве промышленности и науки Свердловской области.

Контракты должны обеспечить рост промышленного производства, внедрение новых технологий, локализацию предприятий на территории Свердловской области. На данный момент в Свердловской области семь крупных и средних предприятий уже могут претендовать на заключение специальных инвестиционных контрактов, отметили в министерстве.

Агентство новостей «Между строк»