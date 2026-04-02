Доля контрафакта на российском рынке автозапчастей по ряду позиций превысила 50%

Доля нелегальных автозапчастей и автотоваров в России по ряду позиций превысила 50%, и этот показатель только растёт, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования общественной организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

Больше всего подделывают масла и смазочные материалы — до 54% представленных на рынке в 2024–2025 годах (в 2023 году подделок было 31%), фильтры (доля фальсификата увеличилась с 15 до 35%), свечи зажигания (рост числа подделок — с 23 до 33%), детали подвески и рулевого управления (17% фальсификата в 2025 году против 14% в 2023-м).

Росту доли контрафакта на рынке запчастей, согласно исследованию, способствовал разрыв прежних логистических цепочек и уход части иностранных правообладателей. Из-за этого рынок потерял значимую часть корпоративного контроля за подлинностью продукции, что создало вакуум, который заняли теневые схемы импорта, упаковки и сбыта. Также увеличение числа поддельных деталей на рынке связано с особенностями их сертификации.

Кроме того, получили распространение схемы локальной доупаковки и брендирования. Безымянные компоненты и некачественные детали ввозятся как формально нейтральный товар, а затем внутри страны упаковываются и маркируются под известные бренды, что затрудняет пресечение нарушений на ранних этапах. Также в ОПИ отмечают смещение продаж нелегальных запчастей в онлайн-каналы.

«Маркетплейсы и интернет-магазины стали одними из основных каналов реализации подделок. Дистанционная покупка усиливает информационную асимметрию: потребитель не может до оплаты проверить качество детали, а ценовые алгоритмы площадок подталкивают к выбору самых дешевых предложений», — говорится в исследовании.

Ежегодные потери российского бюджета из-за нелегального оборота автомобильных запчастей оцениваются в 142 млрд рублей.