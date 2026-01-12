Расформирован следственный отдел по Пригородному району Свердловской области

В СУ СКР по Свердловской области произошли структурные изменения. Как рассказал АН «Между строк» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в декабре прошлого года был расформирован следственный отдел по Пригородному району. Полномочия по рассмотрению вопросов, ранее находившихся в ведении отдела, переданы следственному отделу по Тагилстроевскому району.

Напомним, руководителем следственного отдела по Пригородному району являлась Наталья Попова, которая была назначена руководителем следственного отдела по городу Кушва. Должность её заместителя занимал Сергей Соседков. Согласно информации, размещённой на официальном сайте ведомства, в настоящее время он занимает должность замруководителя следственного отдела по Академическому району Екатеринбурга.