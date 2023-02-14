Прокуратуре Свердловской области не удалось обжаловать оправдательный приговор по уголовному делу экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова 

Сегодня, 14 февраля, в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске рассматривалась жалоба Свердловской прокуратуры по оправдательному приговору экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова. Согласно решению кассационного суда, оправдательный приговор Свердловского областного суда от 2020 года был оставлен без изменения.

«Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество, постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 29 июля 2020 года», — сообщили ранее в пресс-службе Свердловского областного суда.

По версии следствия, которая не нашла своего подтверждение в суде, в августе 2017 года Алексей Чеканов организовал покупку за счёт средств банка векселей у московской фирмы на общую сумму более 70 млн рублей. Считалось, что это приобретение ухудшило финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию капитала кредитной организации, а впоследствии стало основанием для введения в банке временной администрации. Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

В феврале 2022 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила Алексея Чеканова и его коллег признали виновными по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации». Ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Его подчинённых, экс-председателя правления банка Ларису Пестову и бывшую главу кредитного управления Оксану Логинову, оштрафовали на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Летом Свердловский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 28 февраля 2022 года. Чеканова признали невиновным по обвинению в совершении преступления, при этом апелляционные жалобы его коллег оставили без удовлетворения.

21 декабря 2022 года в Седьмой кассационный суд помимо жалобы от областной прокуратуры также поступили обращения от Ларисы Пестовой, Оксаны Логиновой их адвокатов. Решение нижестоящего суда оставили без изменений.

Распродавать имущество «Тагилбанка» начали осенью 2019 года. Летом 2021-го здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а было продано в пять раз дешевле начальной цены — за 60,8 млн рублей. Это был последний крупный актив «Тагилбанка», выставленный на продажу. В российской банковской системе Тагилбанк занимал 409-е место.

Помимо должности в совете директоров банка, Алексей Чеканов известен тем, что является давним другом и соратником экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Их знакомство произошло в 1980-е годы, когда они вместе работали в «Тагилстрое».